Томат, который выдержит всё: от холодов до жары

Томат Лось F1 — один из раннеспелых и высокоурожайных гибридов, уже завоевавший популярность среди овощеводов. Этот биф-томат крупного размера характеризуется мясистыми, сладкими плодами и устойчивостью к заболеваниям. Гибрид был выведен селекционером Павлом Сараевым из агрофирмы "Семена Алтая". Несмотря на недавнее появление, сорт уже успешно выращивается в самых разных климатических условиях, включая Сибирь.
Тип куста: индетерминантный, достигает 140 см в открытом грунте и до 250-270 см в теплицах.
Форма плодов: плоскоокруглая, вес от 150 до 250 г (некоторые плоды достигают 600 г).
Вкус: сладкий, с насыщенным томатным оттенком, без кислинки.
Созревание: 95-100 дней.
Урожайность: до 46 кг с 1 кв. м.
Плоды Лось F1 отличаются ярко-розовым цветом, плотной кожицей и способны дозревать в помещении, сохраняя при этом свою текстуру и вкус.
Для выращивания томата Лось F1 рекомендуются рассадный способ и высадка в теплицы. В открытом грунте сорт также демонстрирует высокую продуктивность.
Этапы посадки:
Посев семян: в марте-апреле в небольшие ёмкости на глубину 1 см.
Температурный режим: оптимально +15°C для первых дней, затем +22°C.
Высадка в грунт: в мае-июне, с расположением 40х40 см.
Уход за растениями:
Гибрид обладает устойчивостью к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики и другим заболеваниям. Однако для профилактики фитофтороза и атак вредителей рекомендуется применять такие препараты, как Фитоспорин-М, Хом, а также табачную пыль и древесную золу.
Томаты Лось F1 универсальны в использовании: их можно употреблять свежими, консервировать, сушить и замораживать. Для засолки лучше использовать недозрелые плоды, чтобы избежать растрескивания.
Достоинства сорта:
Недостатки:
Томат Лось F1 — отличный выбор для садоводов, желающих получить крупные и вкусные плоды с минимальными рисками.
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