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Томат, который выдержит всё: от холодов до жары

3:24
Садоводство

Томат Лось F1 — один из раннеспелых и высокоурожайных гибридов, уже завоевавший популярность среди овощеводов. Этот биф-томат крупного размера характеризуется мясистыми, сладкими плодами и устойчивостью к заболеваниям. Гибрид был выведен селекционером Павлом Сараевым из агрофирмы "Семена Алтая". Несмотря на недавнее появление, сорт уже успешно выращивается в самых разных климатических условиях, включая Сибирь.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Основные характеристики сорта

Тип куста: индетерминантный, достигает 140 см в открытом грунте и до 250-270 см в теплицах.

Форма плодов: плоскоокруглая, вес от 150 до 250 г (некоторые плоды достигают 600 г).

Вкус: сладкий, с насыщенным томатным оттенком, без кислинки.
Созревание: 95-100 дней.

Урожайность: до 46 кг с 1 кв. м.

Плоды Лось F1 отличаются ярко-розовым цветом, плотной кожицей и способны дозревать в помещении, сохраняя при этом свою текстуру и вкус.

Особенности агротехники

Для выращивания томата Лось F1 рекомендуются рассадный способ и высадка в теплицы. В открытом грунте сорт также демонстрирует высокую продуктивность.

Этапы посадки:

Посев семян: в марте-апреле в небольшие ёмкости на глубину 1 см.

Температурный режим: оптимально +15°C для первых дней, затем +22°C.

Высадка в грунт: в мае-июне, с расположением 40х40 см.

Уход за растениями:

  • Формируйте куст в 1-2 стебля, своевременно удаляя пасынки.
  • Подвязывайте стебли к шпалере и регулярно закручивайте их по мере роста.
  • Полив должен быть обильным, 1-2 раза в неделю, по 10 л воды на куст.
  • Проводите рыхление почвы после полива, удаляйте сорняки.
  • Подкармливайте растения 2-3 раза за сезон, используя калийные и азотные удобрения.

Устойчивость к болезням и вредителям

Гибрид обладает устойчивостью к кладоспориозу, вирусу табачной мозаики и другим заболеваниям. Однако для профилактики фитофтороза и атак вредителей рекомендуется применять такие препараты, как Фитоспорин-М, Хом, а также табачную пыль и древесную золу.

Применение плодов

Томаты Лось F1 универсальны в использовании: их можно употреблять свежими, консервировать, сушить и замораживать. Для засолки лучше использовать недозрелые плоды, чтобы избежать растрескивания.

Достоинства сорта:

  • Высокая урожайность.
  • Устойчивость к заболеваниям.
  • Сладкий вкус и крупноплодность.
  • Хорошая транспортабельность и лежкость.
  • Универсальность в использовании.

Недостатки:

  • Требовательность к формированию куста.
  • Необходимость регулярного пасынкования.
  • Невозможность собирать семена для повторного посева.

Томат Лось F1 — отличный выбор для садоводов, желающих получить крупные и вкусные плоды с минимальными рисками.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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