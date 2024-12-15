Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие, но опасные: между Марсом и Юпитером найдена новая угроза Земле
Рамзан Кадыров поставил точку в спорах о поставках пшеницы в Сирию
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары
Пробег этого авто сравнивают с путешествием на Луну
Волчанск готовится к наплыву гостей — на Урале строят новый термальный комплекс
Роман Ротенберг высказался об отстранении сборной России
Как выбрать пилинг для лица в зависимости от типа кожи?
Осталась отварная картошка с ужина? Добавьте к ней пару ингредиентов, и получите отличные оладьи
Русские живут как богачи — впечатления британца о поездке по России

Выращивание салата Дионис: простые правила для высокой урожайности

2:42
Садоводство

Салат Дионис — идеальный выбор для овощеводов, которые стремятся получать стабильный урожай свежих, сочных листьев без значительных временных и трудовых затрат. Этот сорт был выведен в 2000 году селекционерами Р. А. Комаровой и С. М. Стрикуновой в АО "Сортсемовощ" и славится высокой устойчивостью к стрелкованию, стабильной урожайностью и отменным вкусом.

Листовой салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Листовой салат

Основные характеристики сорта

Дионис относится к среднеспелым сортам, его вегетационный период составляет 32-35 дней с момента всходов. Салат отлично растёт как на солнечных участках, так и в полутени, что делает его универсальным для различных климатических условий. Средняя урожайность достигает 4,1 кг с 1 кв. м.

Растения формируют аккуратную розетку с зелёными, продолговато-эллиптическими листьями, масса одного кочана варьируется от 200 до 234 г. Листья отличаются маслянистой текстурой и изысканным вкусом, идеально подходящим для свежих салатов.

Рекомендации по выращиванию

Для достижения максимального результата следуйте этим советам:

Выбор места: салат любит хорошо освещённые места, но может расти и в полутени. Участок должен быть защищён от ветра.

Почва: подготовьте лёгкий, плодородный грунт с нейтральным pH (6-7). Перед посадкой внесите компост или перегной.

Посев: семена высевают с марта, углубляя их на 1-2 см, с расстоянием между рядами около 20 см. Для более равномерных всходов замочите семена в воде.

Уход за растениями

Полив: регулярно увлажняйте почву, особенно в засушливые периоды, избегая пересыхания или переувлажнения.

Прополка и рыхление: удаляйте сорняки и рыхлите грунт для улучшения аэрации корней.

Подкормка: вносите азотные удобрения для стимуляции роста.

Салат Дионис обладает крепким иммунитетом, но требует соблюдения агротехники для предотвращения болезней, таких как мучнистая роса, фузариоз и чёрная гниль. Для борьбы с вредителями, включая тлю и капустную моль, используйте инсектициды или народные методы.

Салат Дионис — это сочетание простоты выращивания и высоких вкусовых качеств. При правильном уходе этот сорт обеспечит вас богатым урожаем свежей зелени.

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад
Экономика и бизнес
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Последние материалы
Русские живут как богачи — впечатления британца о поездке по России
Климатологи США в страхе ожидают суровых решений Трампа
Российский миллиардер впал в немилость Польши
Выращивание салата Дионис: простые правила для высокой урожайности
Почему проблемы с пищеварением не всегда связаны с язвой или гастритом
Эти растительные масла опасны для здоровья: список нарушителей от Роскачества
Вороны помнят обиду — это доказано наукой
Советы по выбору идеального кондиционера для каждого типа волос
Хосеп Гвардиола указал на главную проблему Манчестер Сити
В какие районы не стоит ехать в Египте зимой — советы от опытного туриста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.