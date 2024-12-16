Как защитить растения от неожиданного мороза? Вот что нужно делать

Будьте в курсе прогнозов погоды, особенно в период вегетации. Следите за потенциальными предупреждениями о заморозках.
Выбирайте растения, которые более устойчивы к морозам, если вы живете в районе, подверженном резким перепадам температуры.
Нанесите толстый слой органической мульчи вокруг основания растений. Мульча помогает утеплить почву и сохранить тепло.
Тщательно полейте растения перед ожидаемыми заморозками. Влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.
Используйте одеяла от мороза, старые простыни, мешковину или даже газеты, чтобы укрыть уязвимые растения вечером перед ожидаемыми заморозками.
Создайте импровизированную палатку, используя колья и одеяла или брезент. Накиньте чехол на колья, чтобы сформировать защитный тент для ваших растений.
Если возможно, принесите растения в горшки в помещение или переместите их на ночь в защищенное место, например, в гараж или на крыльцо.
Мороз — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.