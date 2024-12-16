Как защитить растения от неожиданного мороза? Вот что нужно делать

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Следите за прогнозом погоды

Будьте в курсе прогнозов погоды, особенно в период вегетации. Следите за потенциальными предупреждениями о заморозках.

Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962 , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы зимой в Чехове

Выбираем морозоустойчивые растения

Выбирайте растения, которые более устойчивы к морозам, если вы живете в районе, подверженном резким перепадам температуры.

Мульчирование

Нанесите толстый слой органической мульчи вокруг основания растений. Мульча помогает утеплить почву и сохранить тепло.

Полив перед заморозками

Тщательно полейте растения перед ожидаемыми заморозками. Влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.

Укрывные растения

Используйте одеяла от мороза, старые простыни, мешковину или даже газеты, чтобы укрыть уязвимые растения вечером перед ожидаемыми заморозками.

Самодельные палатки для растений

Создайте импровизированную палатку, используя колья и одеяла или брезент. Накиньте чехол на колья, чтобы сформировать защитный тент для ваших растений.

Занесите растения в горшки в помещение

Если возможно, принесите растения в горшки в помещение или переместите их на ночь в защищенное место, например, в гараж или на крыльцо.

Уточнения

Мороз — понижение температуры воздуха существенно ниже 0 °C; то же, что холод, заморозки.



