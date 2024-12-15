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Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами

1:37
Садоводство

Вопрос о совместной посадке томатов и огурцов возникает у огородников каждый сезон, особенно у тех, кто только начинает свой путь в садоводстве. На первый взгляд, эти растения не конфликтуют друг с другом, так как их требования к почве схожи. Однако, как и в любой теме, здесь есть нюансы.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Различия в требованиях к условиям

Полив

Огурцы обожают высокую влажность и частые "души", тогда как томаты предпочитают полив под корень. Избыток влаги может нанести вред нежным листьям помидоров, особенно под прямыми солнечными лучами.

Влажность воздуха

Томаты любят сухую атмосферу, а высокая влажность, необходимая огурцам, для них вредна. Это особенно важно учитывать при выращивании в теплице.

Проветривание

Огурцы боятся сквозняков, тогда как томаты, наоборот, требуют регулярного проветривания для поддержания оптимального микроклимата.

Подкормка

Огурцы не слишком требовательны к удобрениям, а вот помидоры нуждаются в регулярной подкормке для хорошего роста и плодоношения.

Температурный режим

Томаты плохо переносят высокую температуру — их листья могут желтеть и засыхать. Огурцы же более терпимы к жаре.

Если учитывать все особенности этих растений, томаты и огурцы вполне могут соседствовать, но требуют внимательного ухода. Важно соблюдать правильный режим полива, поддерживать баланс влажности и организовывать проветривание теплицы, чтобы удовлетворить потребности обеих культур.

Уточнения

О́вощи - кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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