Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Время

Вносите удобрения в конце зимы или ранней весной, до начала активного вегетационного периода. Такое время обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Выбираем правильное удобрение

Выберите сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, специально разработанное для фруктовых деревьев.

Измеряйте и применяйте

Следите за рекомендованной дозировкой, указанной на упаковке удобрения. Отрегулируйте количество в зависимости от возраста и размера дерева.

Равномерно внесите удобрение по капельной линии.

Применение мульчи

После внесения удобрений добавьте органическую мульчу вокруг основания дерева. Мульча удерживает влагу в почве, подавляет сорняки и обеспечивает медленное высвобождение питательных веществ. Поддерживайте зазор между мульчей и стволом дерева, чтобы предотвратить загнивание.

Полив после внесения удобрений

Тщательно полейте участок после внесения удобрений. Достаточный полив активизирует усвоение питательных веществ корнями.

Наблюдение

Регулярно проверяйте наличие признаков дефицита или избытка питательных веществ. Корректируйте внесение удобрений в зависимости от роста и здоровья деревьев. Избегайте чрезмерного внесения удобрений, чтобы предотвратить дисбаланс и повреждения.

Уточнения

Гранат (Гранатовое дерево, лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые.

