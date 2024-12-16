Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай

Вносите удобрения в конце зимы или ранней весной, до начала активного вегетационного периода. Такое время обеспечивает оптимальное усвоение питательных веществ.
Выберите сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, специально разработанное для фруктовых деревьев.
Следите за рекомендованной дозировкой, указанной на упаковке удобрения. Отрегулируйте количество в зависимости от возраста и размера дерева.
Равномерно внесите удобрение по капельной линии.
После внесения удобрений добавьте органическую мульчу вокруг основания дерева. Мульча удерживает влагу в почве, подавляет сорняки и обеспечивает медленное высвобождение питательных веществ. Поддерживайте зазор между мульчей и стволом дерева, чтобы предотвратить загнивание.
Тщательно полейте участок после внесения удобрений. Достаточный полив активизирует усвоение питательных веществ корнями.
Регулярно проверяйте наличие признаков дефицита или избытка питательных веществ. Корректируйте внесение удобрений в зависимости от роста и здоровья деревьев. Избегайте чрезмерного внесения удобрений, чтобы предотвратить дисбаланс и повреждения.
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