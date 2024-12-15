Лучшая подготовка комнатных цветов к весне

Опытные цветоводы поделились секретами, как обеспечить комнатным растениям пышное цветение и здоровый рост. Основная подготовка к весеннему периоду начинается уже в конце зимы.
Зимой комнатные растения находятся в состоянии покоя, их потребности минимальны: они почти не нуждаются в подкормке и обильном поливе. Однако с наступлением весны активизируются все жизненные процессы, и цветы начинают требовать больше внимания.
К концу февраля стоит подготовить всё необходимое: удобрения, свежую почву, новые горшки и садовый инвентарь.
Чтобы подкормка принесла пользу, важно соблюдать последовательность действий:
Перед подкормкой земляной ком обязательно увлажняют. Поливать нужно так, чтобы почва была достаточно мокрой.
Только после полива добавляют удобрительный раствор. Это предотвращает ожог корней, который может произойти из-за высокой концентрации веществ.
Некоторые садоводы ошибочно пропускают этап полива, полагая, что жидкие удобрения не требуют подготовки. Однако это приводит к повреждению корневой системы, из-за чего растения начинают болеть, вместо того чтобы радовать глаз своим цветением.
Правильный уход в переходный период обеспечит вашим "зелёным друзьям" активный рост и обильное цветение на весь сезон.
Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
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