Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не набрать вес за праздничным столом: секреты стройности
Пригожин назвал террором отношение Успенской к дочери: Убивает человека
Как выглядеть на 10 лет моложе? Вам помогут эти японские секреты
Как выбрать этаж в новостройке: советы по покупке квартиры
Почему подвески современных машин быстро выходят из строя
Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод
Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём
Органические следы жизни на Марсе могут быть разрушены космической радиацией
Избавляемся от агрессии: секреты спокойных кошек

Лучшая подготовка комнатных цветов к весне

1:34
Садоводство

Опытные цветоводы поделились секретами, как обеспечить комнатным растениям пышное цветение и здоровый рост. Основная подготовка к весеннему периоду начинается уже в конце зимы.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Почему подготовка важна?

Зимой комнатные растения находятся в состоянии покоя, их потребности минимальны: они почти не нуждаются в подкормке и обильном поливе. Однако с наступлением весны активизируются все жизненные процессы, и цветы начинают требовать больше внимания.

К концу февраля стоит подготовить всё необходимое: удобрения, свежую почву, новые горшки и садовый инвентарь.

Как правильно подкармливать?

Чтобы подкормка принесла пользу, важно соблюдать последовательность действий:

Обильный полив перед внесением удобрения

Перед подкормкой земляной ком обязательно увлажняют. Поливать нужно так, чтобы почва была достаточно мокрой.

Внесение удобрения

Только после полива добавляют удобрительный раствор. Это предотвращает ожог корней, который может произойти из-за высокой концентрации веществ.

Некоторые садоводы ошибочно пропускают этап полива, полагая, что жидкие удобрения не требуют подготовки. Однако это приводит к повреждению корневой системы, из-за чего растения начинают болеть, вместо того чтобы радовать глаз своим цветением.

Правильный уход в переходный период обеспечит вашим "зелёным друзьям" активный рост и обильное цветение на весь сезон.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Лучшая подготовка комнатных цветов к весне
Почему подвески современных машин быстро выходят из строя
Хурма мечты, или как найти зрелый и сладкий плод
Филипп Киркоров отомстил Галкину* за злые шутки о нём
Органические следы жизни на Марсе могут быть разрушены космической радиацией
Избавляемся от агрессии: секреты спокойных кошек
Запечённые ПП сырники без капельки масла
Какие породы кошек страдают от генетических заболеваний
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Как сделать серый интерьер стильным и ярким
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.