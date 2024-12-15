Лучшая подготовка комнатных цветов к весне

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные цветоводы поделились секретами, как обеспечить комнатным растениям пышное цветение и здоровый рост. Основная подготовка к весеннему периоду начинается уже в конце зимы.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комнатные растения

Почему подготовка важна?

Зимой комнатные растения находятся в состоянии покоя, их потребности минимальны: они почти не нуждаются в подкормке и обильном поливе. Однако с наступлением весны активизируются все жизненные процессы, и цветы начинают требовать больше внимания.

К концу февраля стоит подготовить всё необходимое: удобрения, свежую почву, новые горшки и садовый инвентарь.

Как правильно подкармливать?

Чтобы подкормка принесла пользу, важно соблюдать последовательность действий:

Обильный полив перед внесением удобрения

Перед подкормкой земляной ком обязательно увлажняют. Поливать нужно так, чтобы почва была достаточно мокрой.

Внесение удобрения

Только после полива добавляют удобрительный раствор. Это предотвращает ожог корней, который может произойти из-за высокой концентрации веществ.

Некоторые садоводы ошибочно пропускают этап полива, полагая, что жидкие удобрения не требуют подготовки. Однако это приводит к повреждению корневой системы, из-за чего растения начинают болеть, вместо того чтобы радовать глаз своим цветением.

Правильный уход в переходный период обеспечит вашим "зелёным друзьям" активный рост и обильное цветение на весь сезон.

Уточнения

Удобре́ния - вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

