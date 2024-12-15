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Простая подкормка для антуриума: то, что мы так любим по утрам

1:08
Садоводство

Опытные цветоводы нашли простой и эффективный способ подкормки антуриума. Без питания любое растение рано или поздно начнёт увядать, ведь для роста зелёной массы и образования бутонов цветку требуется дополнительная энергия.

Антуриум
Фото: commons.wikimedia.org by DeltaSquad833, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Антуриум

Многие садоводы предпочитают обходиться без специальных удобрений, используя проверенные народные средства. Они не только доступнее, но и дают отличный результат.

Овсяная подкормка для антуриума

Оказывается, на кухне можно найти отличное удобрение для антуриума. Средство на основе овсяных хлопьев помогает цветку восстановиться после зимнего периода покоя. Для его приготовления:

  1. Возьмите 4 столовые ложки овсяных хлопьев на литр воды.
  2. Измельчите смесь в блендере.
  3. Процедите через сито или дуршлаг.

Полученная жидкость становится питательной подкормкой, которую вносят под корень раз в месяц. Лучшее время для её применения — конец февраля или начало марта, когда антуриум пробуждается и готовится к активному росту.

Уточнения

Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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