Простая подкормка для антуриума: то, что мы так любим по утрам

Опытные цветоводы нашли простой и эффективный способ подкормки антуриума. Без питания любое растение рано или поздно начнёт увядать, ведь для роста зелёной массы и образования бутонов цветку требуется дополнительная энергия.
Многие садоводы предпочитают обходиться без специальных удобрений, используя проверенные народные средства. Они не только доступнее, но и дают отличный результат.
Оказывается, на кухне можно найти отличное удобрение для антуриума. Средство на основе овсяных хлопьев помогает цветку восстановиться после зимнего периода покоя. Для его приготовления:
Полученная жидкость становится питательной подкормкой, которую вносят под корень раз в месяц. Лучшее время для её применения — конец февраля или начало марта, когда антуриум пробуждается и готовится к активному росту.
Анту́риум (лат. Anthúrium) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae).
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