Спасаем яблоню после нападения мышей

Когда яблоню атакуют голодные мыши, это становится настоящим испытанием для садоводов. Многие считают, что дерево, повреждённое грызунами, уже не спасти, и торопятся с ним распрощаться. Но не стоит отчаиваться! Если повреждения не затронули дерево от корней до самой кроны, его можно восстановить и сохранить урожай.
Весной для обработки повреждений готовят специальную смесь, которая поможет ранам затянуться и защитит дерево от болезней. Вам не понадобятся садовый вар или плёнка. Всё, что нужно, — это четыре простых ингредиента:
Ингредиенты смешивают с водой до получения пастообразной замазки. Этой смесью обрабатывают повреждённые участки коры. Она не только ускоряет заживление, но и предотвращает заражение бактериями.
После нанесения замазки дерево не требует дополнительных действий. Со временем кора самостоятельно затянет повреждённые места, и яблоня снова станет здоровой.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).
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