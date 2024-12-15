Спасаем яблоню после нападения мышей

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда яблоню атакуют голодные мыши, это становится настоящим испытанием для садоводов. Многие считают, что дерево, повреждённое грызунами, уже не спасти, и торопятся с ним распрощаться. Но не стоит отчаиваться! Если повреждения не затронули дерево от корней до самой кроны, его можно восстановить и сохранить урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мышь

Как спасти повреждённое дерево?

Весной для обработки повреждений готовят специальную смесь, которая поможет ранам затянуться и защитит дерево от болезней. Вам не понадобятся садовый вар или плёнка. Всё, что нужно, — это четыре простых ингредиента:

глина;

зола;

известь;

медный купорос.

Ингредиенты смешивают с водой до получения пастообразной замазки. Этой смесью обрабатывают повреждённые участки коры. Она не только ускоряет заживление, но и предотвращает заражение бактериями.

После нанесения замазки дерево не требует дополнительных действий. Со временем кора самостоятельно затянет повреждённые места, и яблоня снова станет здоровой.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi).

