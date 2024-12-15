Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие растения в саду предпочитают солнечные участки, но существуют и такие овощи, которые комфортно себя чувствуют в тени или полутени. Главное, чтобы они получали хотя бы несколько часов солнечного света в день, что обеспечит их нормальный рост.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Ревень - это многолетнее растение, которое прекрасно растет в тени. Черешки ревеня, которые употребляют в пищу, будут особенно сочными и крупными, если растение будет находиться в полутени. Ревень достаточно неприхотлив и может расти на одном месте до 15 лет.

Хрен и щавель также отлично чувствуют себя в тенистых местах. Хрен, растущий в тени, дает сочные корни и листья, при этом его распространение нужно контролировать. Щавель в тени образует мягкие и нежные листья, которые идеально подходят для супов и других блюд.

Многолетние луки и чеснок хорошо переносят тень. Душистый лук, лук-слизун и другие виды могут расти в условиях частичной тени и не требуют много места.

Зеленые культуры, такие как салаты, рукола, шпинат, горчица, прекрасно развиваются в тени, хотя и не дают рекордных урожаев. Их листья становятся более сочными и нежными.

Пряные травы такие как кинза, сельдерей, петрушка, тимьян, отлично растут в тенистых местах и могут стать не только добавкой к блюдам, но и красивым украшением сада.

Свекла и редис также хорошо растут в тени. Свекла, высаженная на притененных грядках, дает корнеплоды небольшого размера, что делает её идеальной для использования в кухне. Редис легко растет между деревьями, не требуя обилия солнца.

Бобовые растения, такие как фасоль, бобы и горох, могут быть высажены в тени и обеспечить дополнительное удобрение для почвы. Они не только являются хорошими предшественниками для других культур, но и помогают повысить уровень азота в почве.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

