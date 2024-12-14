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Как вырастить авокадо из косточки

1:31
Садоводство

Попробуйте сами вырастить авокадо из косточки.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Возьмите спелый авокадо и разрежьте пополам, главное не повредите косточку.

Способы проращивания.

1. Очистите косточку от шкурки. Возьмите бумажную салфетку, обильно смочите и заверните в неё косточку. Положите эту салфетку в контейнер и поставьте на подоконник. Недели через 2 появятся первые корни и росток.

2. Очистите косточку от шкурки. Воткните в неё посередине с разных сторон 4 зубочистки. Острый носик косточки должен быть сверху, а тупой — снизу. Разместите авокадо над банкой полной воды, острым носиком вверх, зубочистки не позволят косточке провалиться в банку. Периодически доливайте воду, чтоб она касалась косточки, и вскоре появятся корни и можно будет посадить растение в грунт.

3. Самый простой, но самый долгий способ. Посадите косточку острым носиком вверх сразу в грунт и заглубите примерно на 2/3 высоты. Для ускорения процесса можете накрыть прозрачной банкой или пищевой пленкой, чтоб образовался эффект теплицы.

Главное в дальнейшем выращивании авокадо — это обеспечить ему много света, своевременный полив и ежегодную перевалку.

Авокадо прекрасно реагирует на органические подкормки, которые можно вносить с весны до осени.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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