Как вырастить авокадо из косточки

Попробуйте сами вырастить авокадо из косточки.
Возьмите спелый авокадо и разрежьте пополам, главное не повредите косточку.
Способы проращивания.
1. Очистите косточку от шкурки. Возьмите бумажную салфетку, обильно смочите и заверните в неё косточку. Положите эту салфетку в контейнер и поставьте на подоконник. Недели через 2 появятся первые корни и росток.
2. Очистите косточку от шкурки. Воткните в неё посередине с разных сторон 4 зубочистки. Острый носик косточки должен быть сверху, а тупой — снизу. Разместите авокадо над банкой полной воды, острым носиком вверх, зубочистки не позволят косточке провалиться в банку. Периодически доливайте воду, чтоб она касалась косточки, и вскоре появятся корни и можно будет посадить растение в грунт.
3. Самый простой, но самый долгий способ. Посадите косточку острым носиком вверх сразу в грунт и заглубите примерно на 2/3 высоты. Для ускорения процесса можете накрыть прозрачной банкой или пищевой пленкой, чтоб образовался эффект теплицы.
Главное в дальнейшем выращивании авокадо — это обеспечить ему много света, своевременный полив и ежегодную перевалку.
Авокадо прекрасно реагирует на органические подкормки, которые можно вносить с весны до осени.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.