Простые растения, которые спасут ваш участок от мышей

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление мышей на загородном участке всегда вызывает беспокойство. Эти грызуны могут повреждать растения, портить урожай и создавать другие неприятности. Несмотря на это, существуют способы борьбы с мышами, которые не требуют применения ядов и ловушек, что позволяет сохранить экологический баланс на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Ромашки

Некоторые садоводы предпочитают использовать растения-отпугиватели, которые могут эффективно прогонять мышей, не причиняя им вреда. Вот несколько таких растений, которые помогут справиться с грызунами:

Ромашка - обладает насыщенным ароматом, который не нравится мышам. Для защиты участка достаточно положить сорванные ромашки в уязвимые зоны.

Пижма - запах этого растения крайне неприятен для грызунов. Использовать пижму нужно в сухом виде, просто разложив её рядом с урожаем.

Полынь - отличается ярким запахом, который не только отпугивает мышей, но и других вредителей. Чтобы защитить культурные растения, достаточно посадить полынь по периметру участка или разбрасывать её собранные ветки.

Мята - её запах не нравится не только мышам, но и крысам, и насекомым. Мяту можно высаживать на участке или разбрасывать её побеги.

Бузина - посадка бузины и разбрасывание её веток являются надежными способами отпугивания грызунов.

Эти растения могут стать хорошей альтернативой жестким методам борьбы с мышами, сохраняя урожай и не нанося вреда экосистеме вашего участка.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

