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3 совета по использованию фитолампы

1:03
Садоводство

Фитолампа помогает вырастить более здоровые и крепкие растения.

Рассада под фитолампой
Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рассада под фитолампой

Как только вы посеете семена, их сразу лучше разместить под фитолампу, ещё до всходов.

С 4 по 7 день растения нужно досвечивать по 14-16 часов.

С 8 дня — по 12-14 часов.

Томаты следует досвечивать 14-16 часов. Перцы и баклажаны — 14-16 часов пока не появятся четыре настоящих листочка, потом — 10-12.

Чем мощнее фитолампа, тем больше должно быть расстояние до растений. Но не более 55 см.

При мощности фитолампы в 7-10 Вт расстояние до растений должно быть 20-30 см. При 10-15 Вт — 35-40 см, при 15-20 Вт — 40-45 см, при 30-40 Вт — 50-55 см.

Уточнения

Для выращивания растений при искусственном освещении используются в основном электрические источники света, разработанные специально для стимуляции роста растений за счет излучения волн электромагнитного спектра, благоприятных для фотосинтеза.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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