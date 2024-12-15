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5 простых шагов для сбора семян на даче

1:31
Садоводство

Многие дачники предпочитают самостоятельно собирать семена своих любимых сортов, ведь это не только экономно, но и интересно. Процесс сбора семян достаточно прост, если следовать нескольким основным правилам.

Семена тыквы
Фото: commons.wikimedia.org by Ґалаха, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена тыквы

Выбор плода

Для сбора семян необходимо выбирать только полностью вызревшие плоды. Чтобы обеспечить оптимальные условия для дозревания, важно заранее прищипнуть плети растения, оставив несколько листьев на последней завязи. Также важно своевременно удалять новые боковые побеги, чтобы растение не тратило силы на ненужные части.

Дозаривание плода

Если плод не успел дозреть на кусте, его можно отправить на дозаривание в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место. Обычно для этого требуется около месяца.

Извлечение семян

Когда тыква или другой плод дозреет, его необходимо разрезать и извлечь семена. Важно тщательно очистить их от мякоти и промыть в прохладной воде. Из всех семечек следует выбрать самые крупные и здоровые, без дефектов.

Сушка семян

Отобранные семена раскладывают на ткани и сушат в теплом и сухом месте. Этот процесс важен для того, чтобы семена не поддали грибковым заболеваниям и не утратили свою всхожесть.

Этот метод подходит для сбора семян кабачков, патиссонов, арбузов, дынь и других плодов, которые можно вырастить на даче.

Уточнения

Се́мя - особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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