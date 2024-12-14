6 удивительных растений, которые помогут проверить кислотность вашего грунта

Понимание кислотности грунта важно для успешного роста растений. Наилучший способ измерить кислотность — это использовать полевой кислотометр (рН-измеритель). Однако если такого прибора нет под рукой, можно воспользоваться лайфхаком от опытных садоводов, используя растения-индикаторы.
Некоторые растения могут подсказать о кислотности почвы, так как они предпочитают кислую или щелочную среду. Примером таких растений являются:
Белоус — многолетник с белесыми листьями, высотой 15-30 см. Это растение часто встречается на кислых почвах.
Вереск обыкновенный — кустарник с розовато-сиреневыми цветками, предпочитающий кислую почву.
Гортензия широколистная — интересное растение, которое меняет цвет своих цветов в зависимости от кислотности почвы: на щелочных участках они розовые, а на кислых — синие или фиолетовые.
Калужница болотная — травянистое растение, которое также предпочитает кислую почву.
Клевер белый — один из видов клевера, легко приживающийся на кислых почвах.
Кислица — маленькое травянистое растение, получившее название за содержание щавелевой кислоты, которая придает ей характерный вкус.
Однако, чтобы сделать выводы о кислотности почвы, важно, чтобы на участке росло несколько видов растений, предпочитающих кислые грунты. Одного растения недостаточно для точной оценки.
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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