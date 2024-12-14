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Зимостойкие сорта гортензий, которые легко переживут холод

4:17
Садоводство

Гортензии — одни из самых красивых и впечатляющих декоративных растений, которые украшают сад с весны до осени. Эти кустарники образуют огромные шапки цветков, которые меняют оттенки в течение сезона, создавая фантастическую картину на клумбе.

Гортензия
Фото: public-domain-image.com by Rosendahl is licensed under commons.wikimedia.org
Гортензия

Несмотря на свою красоту, многие садоводы опасаются выращивать гортензии, считая их слишком капризными и требующими тщательного ухода. Однако среди множества видов есть и такие, которые прекрасно переносят зимние холода и не требуют особых усилий в уходе.

Проблемы зимовки гортензий в холодных климатах

Выращивание гортензий в регионах с суровыми зимами действительно вызывает вопросы. Однако несмотря на низкие температуры (до -40°C в некоторых областях), многие виды этих растений могут успешно зимовать в открытом грунте, если принять несколько мер предосторожности.

Главным фактором, помогающим гортензиям пережить зиму, является толстый слой снега, который выполняет роль естественного утеплителя. Также, чтобы защитить растения, можно использовать лапник, опилки, торфяной грунт или укрывной материал. Наземную часть кустов можно прикрывать рубероидом, пленкой или просто засыпать снегом. Мульчирование почвы и заблаговременное уменьшение полива помогут растению подготовиться к зимнему покою.

Зимостойкие сорта гортензий

Для тех, кто живет в регионах с холодными зимами, идеальными вариантами будут зимостойкие сорта гортензий, которые не требуют сложных условий для выращивания и могут выжить в таких климатах.

Гортензия метельчатая - одна из самых морозостойких. Она может выдерживать температуры до -28°C, а ее цветение происходит на побегах текущего года. Утепление корней и частичная обрезка осенью помогут сохранить растение даже в суровых зимах.

  • Ванилла Фрейз - сорт с большими кистевидными соцветиями, окрашенными в цвета клубничного джема и ванильного мороженого.
  • Пинк Даймонд - розовые кисти напоминают розовую сирень, создавая нежный и эффектный вид.
  • Сандей Фрайз - компактный сорт с крупными перламутрово-лавандовыми цветами, который прекрасно подходит для выращивания в полутени.

Гортензия древовидная - этот сорт известен своей высокой морозостойкостью и может выдерживать температуру до -40°C. Сорт "Анабель" с молочно-белыми цветами станет настоящим украшением сада даже в самых холодных климатах.

Выращивание крупнолистной гортензии в средней полосе

Крупнолистная гортензия, наиболее теплолюбивый вид, в холодных регионах требует особого ухода. Для нее важно выбирать места с повышенной кислотностью почвы и тщательно укрывать растение на зиму. Однако, если вы живете в районе с суровыми зимами, можно выращивать крупнолистные сорта в контейнерах. На лето такие горшки выносят в сад, а зимой размещают в помещениях с подходящими условиями, чтобы продолжить выращивание.

Некоторые популярные сорта крупнолистных гортензий:

Голубые: НиккоБлю, БлюБоденси

Розовые: Мадам Эмили Муиллер

Красные: Ред Мисс Хепберн, Роткелхен

Белые: Вайт

Для контейнерного выращивания потребуется специальный грунт с повышенной кислотностью, например, смесь торфяной земли, песка и хвойных игл.

Заключение

Гортензия — это не только красивое, но и достаточно зимостойкое растение, которое можно выращивать в большинстве регионов России, если правильно подобрать сорт и провести необходимые подготовительные работы.

В регионах с холодными зимами лучше выбирать морозостойкие виды, такие как гортензия метельчатая и древовидная, и позаботиться о зимовке, утеплив корни и укрыв кусты. А для тех, кто хочет выращивать более теплолюбивые сорта, можно использовать контейнеры и выращивать растения в помещении или переносить их в теплицы на зиму.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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