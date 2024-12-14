Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай

3:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина — это не только вкусные ягоды, но и настоящая природная аптека! Знали ли вы, что всего 35-40 ягод черной смородины могут полностью удовлетворить дневную потребность организма в витамине С? А что витамин Е, содержащийся в смородине, называют "витамином молодости"? Помимо этого, смородина содержит фитонциды, которые способны уничтожать вирусы, включая вирус гриппа.

Фото: commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Черная смородина: характеристики и посадка

Смородина (Ribes) — род растений из семейства Крыжовниковые, включает около 150 видов. В Европе, Азии и Северной Америке распространено множество видов, среди которых 3 вида встречаются в Европейской части России, а на Кавказе их 6. Смородина отлично растет в умеренном климате, ее выращивают и в садах, и в дикой природе.

Для посадки смородины лучше всего выбрать осень, предпочтительно в первой половине октября. Так почва вокруг кустов успевает осесть, и растения быстрее адаптируются, а весной рано начинают свой рост. Саженцы с открытой корневой системой можно сажать и весной, но осень — более предпочтительный период. Смородина любит влагу, однако не выносит сильного затенения.

Для посадки выбирайте плодородные, хорошо освещенные участки с легким суглинком. Почву стоит выровнять, перекопать и тщательно подготовить посадочную яму, добавив органические удобрения и суперфосфат. Важно, чтобы корневая шейка саженца была немного заглублена, а поверхность сразу после посадки замульчировать торфом.

Уход за смородиной

Для оптимального водного режима почву вокруг смородины нужно поддерживать в рыхлом и влажном состоянии. При этом нельзя забывать о регулярном рыхлении — около кустов оно должно быть на глубину 6-8 см, чтобы не повредить корни.

Полив смородины особенно важен в период активного роста и созревания ягод. Недостаток влаги может вызвать осыпание ягод и снизить урожай. Осенью также стоит проводить подзимний полив, если осень была сухой.

Обрезка и размножение

Обрезка смородины способствует регулярному и обильному плодоношению. В первые 3-4 года кусты растут и набирают массу, а с 5-6 года начинают активное плодоношение. Для размножения смородины используют одревесневшие черенки, а также вертикальные и горизонтальные отводки.

Для размножения черенками осенью обрезают побеги и помещают их в грунт, где они быстро дают корни. Также можно размножать кусты смородины отводками, для этого укладывают ветви в бороздки и присыпают землей, постепенно образуя корни. К осени такие отводки можно выкапывать и высаживать на постоянное место.

Болезни и вредители смородины

Смородина подвержена различным болезням и вредителям. Смородинная стеклянница, почковый клещ, тля, мучнистая роса — все эти заболевания могут повредить растения. Важно своевременно проводить профилактические меры, такие как обработка кустов против вредителей и удаление зараженных частей растения.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

