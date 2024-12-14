Растения, которые не выдержат соседства с туей

При планировании сада важно учитывать, какие растения можно сажать рядом с туями. Эти вечнозеленые кустарники имеют разветвленную корневую систему, которая проникает в верхние слои почвы. Уже через два-три года пересадить тую безболезненно будет невозможно, поэтому важно продумать, какие растения будут чувствовать себя рядом с ней.
Туи лучше всего сочетаются с растениями, которые предпочитают слабокислый грунт и требуют регулярного полива. Например, подойдут:
Цветущие многолетники, такие как астильбы и хосты.
Растения, которые не требуют частого рыхления почвы и имеют неглубокую корневую систему.
Низкорослые растения, которые не конкурируют за свет и воду с туей.
Есть несколько типов растений, которые не подходят для соседства с туей:
Таким образом, правильно выбранное соседство растений поможет вашему саду быть не только красивым, но и здоровым.
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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