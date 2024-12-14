Растения, которые не выдержат соседства с туей

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При планировании сада важно учитывать, какие растения можно сажать рядом с туями. Эти вечнозеленые кустарники имеют разветвленную корневую систему, которая проникает в верхние слои почвы. Уже через два-три года пересадить тую безболезненно будет невозможно, поэтому важно продумать, какие растения будут чувствовать себя рядом с ней.

Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Туя

Что можно сажать рядом с туей

Туи лучше всего сочетаются с растениями, которые предпочитают слабокислый грунт и требуют регулярного полива. Например, подойдут:

Цветущие многолетники, такие как астильбы и хосты.

Растения, которые не требуют частого рыхления почвы и имеют неглубокую корневую систему.

Низкорослые растения, которые не конкурируют за свет и воду с туей.

Что не следует сажать рядом с туей

Есть несколько типов растений, которые не подходят для соседства с туей:

Плодовые деревья и кустарники — их корни будут конкурировать с корнями туи за воду и питательные вещества.

Береза и ива — эти деревья имеют мощную корневую систему, которая может подавлять туи.

Однолетники с глубокой корневой системой — они могут нарушить корневую структуру туи.

Растения, требующие перекопки почвы на глубину более 10 см, так как это нарушит корневую систему туи.

Однолетники, подкармливающиеся азотными удобрениями во второй половине лета — они могут нарушить баланс питательных веществ в почве, что негативно скажется на туе.

Таким образом, правильно выбранное соседство растений поможет вашему саду быть не только красивым, но и здоровым.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

