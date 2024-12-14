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Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось

2:53
Садоводство

Конец лета — идеальное время для деления пионов, особенно если растению уже 5 лет. Именно такие кусты с крепкой корневой системой подходят для размножения. Этот процесс несложен, если соблюдать несколько ключевых правил.

Пионы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы

Лучшее время для деления пионов

Пионы омолаживают каждые 5-7 лет, когда цветение начинает угасать, а в корнях появляются старые отростки. Весной лучше не делить пионы, так как саженцы не успевают укорениться и могут погибнуть. Оптимальный срок — с середины августа до конца месяца, когда активный рост замедляется и начинается короткий период покоя. К тому же, прохлада и высокая влажность в это время способствуют укоренению.

С сентября пион готовится к зимовке, поэтому его лучше не трогать.

Как подготовить куст к делению

Перед выкапыванием за 5-7 дней прекратите полив и уберите цветоносы. 

  • Укоротите стебли до 20 см, удалите листву.
  • Осмотрите куст на наличие вредителей и болезней. При необходимости проведите лечение.
  • Выройте куст на глубину около 50 см и аккуратно обнажите корни.

Подготовка корней

Корни пиона очень хрупкие, и они могут легко повредиться. Оставьте выкопанный куст в тёмном месте на 5-7 часов — так корни станут более гибкими. Уберите поврежденные участки, а срезы обработайте древесным углем. Для профилактики заболеваний используйте раствор марганцовки.

Как разделить куст

  • Вбейте кол в корневище в месте, где повреждение будет минимальным, и аккуратно разделите куст пополам.
  • Разделите каждую часть на 2-6 деленок, оставляя по 2-3 почки и крепкие корни.
  • Выбирайте деленки с упругими корнями диаметром до 4 мм.

Почва для посадки

Пионы не требуют сложной подготовки почвы. Лучше всего использовать садовую землю с добавлением перегноя. Подготовьте яму глубиной до полуметра, заполнив дно битым кирпичом и песком. Если почва глинистая, добавьте суперфосфат (200 г) и золу (200-300 г). Смешайте удобрения с почвой и оставьте на 3-5 дней.

Посадка и уход

Не заглубляйте корневую шейку — она должна находиться на уровне земли. После посадки саженцы осенью можно присыпать торфом для защиты от заморозков. Весной укрытие удалите, чтобы корни не заплесневели.

Деление куста — простой и безопасный способ размножения пионов, который при правильном уходе и подготовке гарантирует крепкие и здоровые растения.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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