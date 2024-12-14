Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось

Конец лета — идеальное время для деления пионов, особенно если растению уже 5 лет. Именно такие кусты с крепкой корневой системой подходят для размножения. Этот процесс несложен, если соблюдать несколько ключевых правил.
Пионы омолаживают каждые 5-7 лет, когда цветение начинает угасать, а в корнях появляются старые отростки. Весной лучше не делить пионы, так как саженцы не успевают укорениться и могут погибнуть. Оптимальный срок — с середины августа до конца месяца, когда активный рост замедляется и начинается короткий период покоя. К тому же, прохлада и высокая влажность в это время способствуют укоренению.
С сентября пион готовится к зимовке, поэтому его лучше не трогать.
Перед выкапыванием за 5-7 дней прекратите полив и уберите цветоносы.
Корни пиона очень хрупкие, и они могут легко повредиться. Оставьте выкопанный куст в тёмном месте на 5-7 часов — так корни станут более гибкими. Уберите поврежденные участки, а срезы обработайте древесным углем. Для профилактики заболеваний используйте раствор марганцовки.
Пионы не требуют сложной подготовки почвы. Лучше всего использовать садовую землю с добавлением перегноя. Подготовьте яму глубиной до полуметра, заполнив дно битым кирпичом и песком. Если почва глинистая, добавьте суперфосфат (200 г) и золу (200-300 г). Смешайте удобрения с почвой и оставьте на 3-5 дней.
Не заглубляйте корневую шейку — она должна находиться на уровне земли. После посадки саженцы осенью можно присыпать торфом для защиты от заморозков. Весной укрытие удалите, чтобы корни не заплесневели.
Деление куста — простой и безопасный способ размножения пионов, который при правильном уходе и подготовке гарантирует крепкие и здоровые растения.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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