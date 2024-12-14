4 сорта чёрных томатов с потрясающими вкусовыми качествами

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чёрные томаты стали настоящей находкой для огородников. Изначально воспринимаемые как экзотика, они быстро завоевали популярность благодаря своим необычным цветам и выдающимся вкусовым качествам. Сегодня мы расскажем о лучших сортах чёрных помидоров, которые порадуют как любителей, так и опытных огородников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik черные помидоры

1. Чёрный барон

Этот сорт один из самых популярных среди черноплодных томатов. У него нежная мякоть с балансом сладости и кислинки, а также яркий помидорный запах. Чёрный барон идеален как для свежих салатов, так и для консервирования.

Плоды небольшие, с массой 150-250 г, с шоколадной кожицей. Кусты высокорослые (до 2 метров), требуют подвязки. Урожайность — до 3 кг с куста в открытом грунте и до 5 кг в теплице. Плоды созревают через 115-125 дней, но у сорта есть недостаток: плоды не хранятся долго.

2. Чёрный русский

Этот сорт был выведен в Англии и стал популярным в России после адаптации. Кусты высокорослые (до 1,8 м), нуждаются в подвязке.

Плоды плоскоокруглые, сладкие, с малиново-шоколадным оттенком, весом до 300-400 г. Вкус без кислинки, идеально подходит для летних салатов. Срок созревания — 110-120 дней, урожай с куста достигает 3,5 кг. Минус сорта — склонность к растрескиванию.

3. Чёрный ананас

Плоды этого сорта крупные (до 500 г), с плотной кожицей и красноватой мякотью с разноцветными вкраплениями. Вкус сладкий с цитрусовыми нотками. Растение не очень высокое (до 1,5 м), но требует опоры и формирования.

Плоды не склонны к растрескиванию, а сами томаты обладают хорошей транспортабельностью. Этот сорт отличается высокой урожайностью и длительным сроком хранения.

4. Груша чёрная

Хотя этот сорт еще не внесен в Госреестр, он уже завоевал любовь у огородников. Кусты могут достигать 2 м в теплице и 1,2-1,3 м в открытом грунте.

Плоды напоминают маленькие груши, с темно-красной или коричневой кожицей, массой 50-80 г. Этот сорт не склонен к растрескиванию, обладает хорошим товарным видом и сохраняется до 1,5 месяцев после сбора. Урожайность — до 5-6 кг с куста. Однако в дождливую погоду вкус может быть менее насыщенным.

Эти сорта чёрных томатов не только красивы, но и вкусны. Воспользуйтесь их преимуществами для создания неповторимых блюд и консервирования!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

