5 сортов жгучего перца для выращивания на подоконнике

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о свежем перце на подоконнике, то есть несколько сортов, которые подойдут для домашних условий. Жгучий перец не только приносит урожай, но и украшает ваш интерьер. Мы расскажем о пяти лучших сортах, которые уже завоевали популярность у домашних овощеводов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik перец чили

1. Алладин

Скороспелый сорт с периодом созревания всего 95-100 дней. Куст высотой до 60 см, на подоконнике — не выше 35 см. Этот перец неприхотлив в уходе, не требует сильного освещения и плодоносит на протяжении 4-5 месяцев. Плоды удлиненные, конусообразные, до 3 см в длину, с острым вкусом и ароматным запахом. Урожайность — до 1 кг, перец отлично приживается в домашних условиях.

2. Бабье лето

Раннеспелый сорт, который легко вырастить в горшках на подоконнике. Кустики вечнозеленые и декоративные, высотой до 40 см. Плоды, напоминающие маленькие томаты или яблочки, бывают разноцветными: белыми, желтыми, красными и фиолетовыми. Плоды небольшие, массой 5-7 г, и они идеально подходят для консервирования и приготовления лечебных настоек.

3. Огонёк

Гибрид, полученный от чилийского и кайенского перцев, с периодом созревания 120-140 дней. Куст компактный, высотой до 35 см. Плоды удлиненные, с конусообразной формой, размером до 5 см. Они меняют цвет с зеленого на темно-красный, имеют насыщенный аромат. Этот перец подходит для домашнего выращивания как для получения урожая, так и для декора.

4. Медуза F1

Компактный куст высотой 30-40 см, с острыми и тонкими плодами длиной 5-7 см. Плоды начинают светло-зелеными, затем становятся желтыми и, в конце концов, ярко-красными. Урожай можно собирать через 95-105 дней после всходов. Плоды обладают ярким вкусом и ароматом, идеально подходят для консервирования и как приправы.

5. Пиковая дама

Миниатюрный сорт с высотой кустов до 30 см, который идеально подойдет для выращивания на подоконнике круглый год. Плоды этого сорта напоминают конусы с заостренной верхушкой, массой 8-10 г. Цвет плодов меняется от желтого и оранжевого до красного, и они начинают плодоносить через 4-5 недель после всходов.

Эти сорта отличаются не только высокой урожайностью, но и декоративностью. Для того чтобы они приносили плоды, достаточно следить за базовыми условиями: достаточным количеством света, правильным поливом и своевременной подкормкой.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

