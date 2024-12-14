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Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру

2:52
Садоводство

Томаты — это не просто овощ, а настоящая гордость каждого огородника. Современные сорта радуют не только высоким урожаем, но и отличными вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и простотой ухода. Особенно выделяются сорта, которые были выведены за последние несколько десятилетий.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

1. "Каста F1"

Это один из лучших раннеспелых гибридов с сроком вызревания всего 60-67 дней. Плоды достигают веса до 300 г, мясистые и сочные. Этот сорт идеально подходит как для салатов, так и для зимних заготовок, так как легко переносит транспортировку.

2. "Де Барао"

Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре и заморозкам. Плоды вызревают за 60-65 дней, каждый весит 70-80 г. В кистях формируется 7-8 томатов, а цветовые варианты включают красный, желтый, оранжевый и черный. "Де Барао" прекрасно подходит как для салатов, так и для засолки.

3. "Тамань F1"

Этот гибрид устойчив к фитофторозу и высокой температуре. Плоды весом до 150 г мясистые и плотные. В кистях обычно 5-7 томатов, которые идеально подходят как для свежего потребления, так и для консервации.

4. "Розовый изюм F1"

Раннеспелый и высокоурожайный гибрид. Плоды весом до 60 г образуются кистями, и на каждой кисти может быть больше 50 помидоров. Мякоть — сочная и сладковатая, а сам сорт устойчив к болезням. Плодоношение продолжается до осени, и плоды не растрескиваются.

5. "Багира F1"

Это ранний гибрид с созреванием плодов на 60-й день. Плоды весом 200-240 г сочные, сладкие и плотные. Этот сорт неприхотлив в уходе и отлично развивается даже на различных типах почвы, продолжая плодоносить до конца лета.

6. "Санька"

Низкорослый ранний сорт с хорошей устойчивостью к морозам и болезням. Плоды весом 80-100 г созревают за 75-80 дней. Он устойчив к растрескиванию и легко переносит транспортировку.

Эти сорта и гибриды не только удобны в уходе, но и обладают множеством положительных характеристик: от высокой урожайности до устойчивости к заболеваниям и хорошей транспортабельности. Они уже завоевали любовь огородников по всему миру, предлагая отличные результаты в разных климатических зонах.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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