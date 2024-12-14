Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вино без границ — Грузия укрепляет свои позиции в России
Учёные разработали устройства, которые работают от тепла человеческого тела
Почему волосы путаются и как с этим бороться
4 ошибки в расстановке мебели, которые портят уют квартиры
4 сорта чёрных томатов с потрясающими вкусовыми качествами
Как вырастить авокадо из косточки
Безопасное украшение дома для владельцев домашних животных
Ошибки на заправке, которые могут закончиться арестом
Яна Рудковская показала, что ест на завтрак

Как построить декоративный колодец для сада своими руками

4:51
Садоводство

Декоративный колодец — это не только стильное украшение для вашего участка, но и функциональный элемент ландшафта. Он может скрывать коммуникации, служить для хранения инструментов или быть частью клумбы. Но как выбрать подходящий вариант?

Колодец
Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Основные функции декоративного колодца

Декоративный колодец служит в первую очередь украшением участка, но его возможности далеко не ограничиваются этим. Вот несколько дополнительных функций.

  • Маскировка инженерных коммуникаций.
  • Хранение садовых инструментов.
  • Декорирование скважины с питьевой водой.
  • Укрытие ям и других неровностей.
  • Создание оригинальной клумбы.

Некоторые дачники используют колодцы для хранения воды в бочках, защищая её от пыли и насекомых. Конструкцию можно разместить в цветниках, на газонах или в палисадниках — для этого подойдет практически любое место на участке.

Виды декоративных колодцев

Прежде чем приступать к строительству колодца, нужно выбрать материал для его изготовления. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Декоративный колодец из дерева

Деревянные колодцы — самый популярный и бюджетный вариант. Они идеально вписываются в различные стили оформления сада и могут быть выполнены из брёвен, брусьев или вагонки. Дерево легко обработать и придать ему нужную форму, а для защиты от влаги можно использовать лак, морилку или краску.

Преимущества: низкая стоимость, легкость в строительстве, универсальность.

Недостатки: требуется защита от влаги.

Декоративный колодец из кирпича

Кирпичный колодец идеально дополняет кирпичный дом, создавая гармонию в ландшафтном дизайне. Его строительство требует закладки фундамента и больших усилий по сравнению с деревянными вариантами, но такая конструкция отличается прочностью и долговечностью.

Преимущества: прочность, долговечность, красивый внешний вид.

Недостатки: необходимость закладки фундамента и больших трудозатрат.

Декоративный колодец из камня

Для экономных дачников идеальным вариантом будет камень. Камни можно собрать на своём участке или приобрести в магазине. Каменные колодцы обладают оригинальным и естественным видом, подходят для создания мозаичных конструкций.

Преимущества: экономичность, природный вид.

Недостатки: необходимость в дополнительных материалах.

Бетонный колодец

Бетонные конструкции — это надежные и устойчивые элементы, которые могут быть покрыты различными декоративными материалами, такими как плитка, искусственный камень или мозаика. Этот вариант не требует фундамента и легко устанавливается на любой ровной поверхности.

Преимущества: прочность, долговечность, устойчивость к внешним воздействиям.

Недостатки: трудности в транспортировке и не всегда привлекательный внешний вид без отделки.

Как сделать крышу для декоративного колодца

Традиционно декоративный колодец имеет двускатную крышу. Она может быть выполнена из дерева и покрыта любым материалом в зависимости от предпочтений владельца: соломой, черепицей, сайдингом, бамбуком или даже металлом.

Крышу можно использовать как для декоративных целей, так и для защиты воды в колодце от загрязнений.

Декоративное оформление колодца

Чтобы колодец стал ярким элементом вашего сада, можно добавить цветочные композиции, подвешенные кашпо или вьющиеся растения. Например, розы, клематис и девичий виноград прекрасно подойдут для украшения.

Колодец можно вписать в различные стили ландшафтного дизайна, такие как китайский, минималистичный или сельский.

Пошаговая инструкция по созданию деревянного колодца

  • Подготовка материалов: вам понадобятся доски разного размера, фанера, рейки, крепежные элементы и средства для защиты древесины.
  • Создание основы: начните с построения короба, скреплённого мебельными углами или саморезами.
  • Изготовление крыши: для крыши используйте брус, который обшивают досками или вагонкой. Поверхность крыши шлифуют.
  • Установка: закрепите колодец на участке с помощью деревянных ножек, вкопанных в землю.

Заключение

Декоративный колодец — это не только стильный элемент сада, но и полезная конструкция. Выбирайте подходящий материал и следуйте пошаговой инструкции, чтобы создать этот элемент своими руками и добавить уникальность вашему участку.

Уточнения

Коло́дец (устар. "коло́дязь", возможно от древнегерманского или готского нем. *kalding- - "источник") — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Военные новости
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Лучшие материалы для ремонта квартиры: 7 рекомендаций
Ямс и яблоко: лучший дуэт для вашего здоровья
Как построить декоративный колодец для сада своими руками
Как выбрать идеальный крем по возрасту
Тёплый салат, который удивит вкусом и простотой приготовления
Увеличиваем пространство прихожей без перепланировки
3 совета по использованию фитолампы
Илон Маск стал ещё богаче
Садальский предположил, что Жириновский был ясновидящим
Секреты дорожных хамелеонов: как стать незаметным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.