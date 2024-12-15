Стоит ли покупать орхидею? 6 причин, почему цветок сложно выращивать

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уникальные потребности

Орхидеи часто имеют специфические требования к свету, температуре и влажности, которые отличаются от обычных комнатных растений. Соблюдение этих условий может быть сложной задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Чувствительные потребности в поливе

Орхидеи чувствительны к чрезмерному поливу и переувлажнению, что может привести к загниванию корней. Однако они также требуют постоянной влажности. Сбалансировать эти потребности в поливе может быть непросто.

Специализированная среда для выращивания

Орхидеи обычно не растут в обычной почве для горшков. Для них требуется хорошо дренированная, воздушная среда для выращивания, такая как кора орхидеи или мох. Найти подходящую среду и понять, когда следует пересаживать, может быть непросто.

Посадка

Орхидеи часто предпочитают уютные контейнеры, и их неправильная пересадка или в неподходящее время может вызвать стресс у растения.

Подкормка

Орхидеи имеют особые потребности в питательных веществах, и использование стандартных удобрений для растений может не обеспечить их необходимыми питательными веществами.

Уязвимость к вредителям

Орхидеи могут быть восприимчивы к таким вредителям, как тля, мучнистый червец и паутинный клещ.

Поддержание среды, свободной от вредителей, может быть сложной задачей из-за нежного характера орхидеи.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

