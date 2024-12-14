Частота и объем полива томатов для разных сортов

Томаты требуют тщательного подхода к поливу, ведь влажность почвы должна поддерживаться на уровне 85-90 %. Хотя они предпочитают сухую и солнечную погоду, недостаток влаги сразу сказывается на растениях: листья начинают скручиваться, а цветы осыпаются. Однако избыток воды также вреден — плоды чернеют и опадают.
Сразу после посадки томаты обильно поливают и оставляют без воды на 2-3 дня.
Поливают томаты 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. В засушливые дни полив проводят раз в 5-7 дней.
Поливать томаты нужно только утром, направляя воду под стебель, чтобы избежать увлажнения листьев. После полива почву обязательно разрыхляют.
Используйте подогретую на солнце воду. Полив холодной водой, например, из шланга, может привести к потере урожая.
Капельный полив — лучший вариант для томатов. Он обеспечивает растения постоянным поступлением влаги, помогая им полноценно развиваться независимо от погодных условий.
Наблюдайте за своими томатами: их внешний вид подскажет, нуждаются ли они в воде.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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