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Частота и объем полива томатов для разных сортов

1:34
Садоводство

Томаты требуют тщательного подхода к поливу, ведь влажность почвы должна поддерживаться на уровне 85-90 %. Хотя они предпочитают сухую и солнечную погоду, недостаток влаги сразу сказывается на растениях: листья начинают скручиваться, а цветы осыпаются. Однако избыток воды также вреден — плоды чернеют и опадают.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Как правильно поливать томаты?

После высадки рассады

Сразу после посадки томаты обильно поливают и оставляют без воды на 2-3 дня.

Регулярность полива

Поливают томаты 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. В засушливые дни полив проводят раз в 5-7 дней.

  • Низкорослые сорта требуют 2-3 литра воды на куст.
  • Высокорослым растениям нужно около 10 литров на куст.

Техника полива

Поливать томаты нужно только утром, направляя воду под стебель, чтобы избежать увлажнения листьев. После полива почву обязательно разрыхляют.

Температура воды

Используйте подогретую на солнце воду. Полив холодной водой, например, из шланга, может привести к потере урожая.

Идеальный способ

Капельный полив — лучший вариант для томатов. Он обеспечивает растения постоянным поступлением влаги, помогая им полноценно развиваться независимо от погодных условий.

Наблюдайте за своими томатами: их внешний вид подскажет, нуждаются ли они в воде.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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