Используем чайную заварку и кофе как удобрение

Многие огородники не выбрасывают использованную чайную заварку и кофейную гущу, а собирают их для применения в саду и огороде. Эти отходы могут стать ценным удобрением для почвы.
Остатки после чаепития и кофе лучше подсушить на батарее или прокалить на сковороде, а затем собирать в контейнер. Весной этот запас можно использовать как натуральное удобрение.
Чайную заварку или кофейную гущу можно добавлять на дно стаканчиков при посадке рассады или прямо в грунт. Это поможет растениям расти здоровыми и защищёнными от болезней.
Чай и кофе хорошо подходят для компостной кучи. Со временем они перегнивают, превращаясь в питательную органическую подкормку.
Сухие остатки можно вкапывать в верхний слой почвы. При разложении они насыщают растения азотом, а также способствуют усвоению магния, калия и фосфора.
Чай и кофе можно использовать как мульчу. Они не только защитят грядки от сорняков, но и обогатят почву микроэлементами.
Эти простые советы помогут превратить кухонные отходы в полезное средство для ухода за растениями.
Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.