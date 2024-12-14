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Используем чайную заварку и кофе как удобрение

1:44
Садоводство

Многие огородники не выбрасывают использованную чайную заварку и кофейную гущу, а собирают их для применения в саду и огороде. Эти отходы могут стать ценным удобрением для почвы.

Анализ почвы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ почвы

Как использовать чайную заварку и кофейную гущу?

Остатки после чаепития и кофе лучше подсушить на батарее или прокалить на сковороде, а затем собирать в контейнер. Весной этот запас можно использовать как натуральное удобрение.

1. Добавление при посадке рассады

Чайную заварку или кофейную гущу можно добавлять на дно стаканчиков при посадке рассады или прямо в грунт. Это поможет растениям расти здоровыми и защищёнными от болезней.

2. Удобрение в компост

Чай и кофе хорошо подходят для компостной кучи. Со временем они перегнивают, превращаясь в питательную органическую подкормку.

3. Прикапывание в почву

Сухие остатки можно вкапывать в верхний слой почвы. При разложении они насыщают растения азотом, а также способствуют усвоению магния, калия и фосфора.

4. Мульча для грядок

Чай и кофе можно использовать как мульчу. Они не только защитят грядки от сорняков, но и обогатят почву микроэлементами.

Важно знать

  • Чай может слегка иссушать почву, поэтому нужно контролировать её влажность.
  • Кофейная гуща может закислять грунт. Если это происходит, добавьте немного золы для нейтрализации.

Эти простые советы помогут превратить кухонные отходы в полезное средство для ухода за растениями.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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