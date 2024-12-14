Используем чайную заварку и кофе как удобрение

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники не выбрасывают использованную чайную заварку и кофейную гущу, а собирают их для применения в саду и огороде. Эти отходы могут стать ценным удобрением для почвы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ почвы

Как использовать чайную заварку и кофейную гущу?

Остатки после чаепития и кофе лучше подсушить на батарее или прокалить на сковороде, а затем собирать в контейнер. Весной этот запас можно использовать как натуральное удобрение.

1. Добавление при посадке рассады

Чайную заварку или кофейную гущу можно добавлять на дно стаканчиков при посадке рассады или прямо в грунт. Это поможет растениям расти здоровыми и защищёнными от болезней.

2. Удобрение в компост

Чай и кофе хорошо подходят для компостной кучи. Со временем они перегнивают, превращаясь в питательную органическую подкормку.

3. Прикапывание в почву

Сухие остатки можно вкапывать в верхний слой почвы. При разложении они насыщают растения азотом, а также способствуют усвоению магния, калия и фосфора.

4. Мульча для грядок

Чай и кофе можно использовать как мульчу. Они не только защитят грядки от сорняков, но и обогатят почву микроэлементами.

Важно знать

Чай может слегка иссушать почву, поэтому нужно контролировать её влажность.

Кофейная гуща может закислять грунт. Если это происходит, добавьте немного золы для нейтрализации.

Эти простые советы помогут превратить кухонные отходы в полезное средство для ухода за растениями.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

