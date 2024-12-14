Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ледяной дождь, хотя и выглядит привлекательно, представляет собой серьезную угрозу для садовых растений. Это явление возникает при необычных погодных условиях, когда температура на поверхности земли минусовая, а в верхних слоях атмосферы — положительная. В результате капли воды замерзают почти мгновенно, образуя ледяную корку толщиной до 10-15 мм.

Фото: Freepik Ветки во льду

Для садоводов наиболее разумным шагом в такой ситуации становится установка подпорок под ветки деревьев. Под тяжестью льда и снега они могут сгибаться и даже ломаться. Несмотря на соблазн сбить лед с веток, это действие не рекомендуется, так как оно может повредить растения и потребует дальнейших усилий для устранения последствий.

В зимний период обрезку длинных веток также не следует проводить, но в случае ледяного дождя это может быть оправданным исключением. Укорачивание веток помогает предотвратить их ломкость под давлением льда.

Кроме того, забота о птицах в это время тоже имеет значение. Установка кормушек на деревьях может существенно помочь пернатым, которые испытывают трудности из-за ледяного дождя. Обеспечение еды для птиц не только поддерживает их, но и способствует сохранению экосистемы сада.

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

