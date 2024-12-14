Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настоящие камеры вместо муляжей: как столица России борется с нарушителями
Сербская нефтяная отрасль оказалась под угрозой санкций
Раскрыт секрет женской красоты: добавьте это в свой рацион
Как навсегда избавиться от запаха кошачьего туалета без химии
Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге
Как стать мускулистым красавчиком? Эти 10 продуктов вам точно помогут
Как Китай опередит НАСА в гонке за марсианские образцы
4 причины, почему не стоит выбирать холодный свет в интерьере
Почему волны тепла в океанах смертельно опасны для птиц

Сладкие ягоды дома: как вырастить клубнику на подоконнике

3:44
Садоводство » Советы

Клубника – одно из самых любимых ягодных растений, и ее свежий аромат и сладкий вкус могут добавить радость в любое застолье. В том числе, вы можете вырастить эту ягодную культуру прямо у себя дома на подоконнике. Это не только полезно, но и очень увлекательно. 

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Выбор сорта клубники

Первый шаг к успешному выращиванию клубники – выбор подходящего сорта. Для подоконника идеальными являются:

  • Устойчивые к заболеваниям сорта: «Мальвина», «Эльсанта» или «Фраво» – хорошо подойдут для контейнерного выращивания.
  • Ампельные или каскадные сорта: такие как «Тухла», «Северная promise», будут красиво свисать с горшков.
  • Ремонтантные сорта: такие как «Альбион» и «Северный кайф» продлевают период плодоношения, позволяя собирать ягоды несколько раз за сезон.

Подготовка контейнера и почвы

Клубника предпочитает рыхлую, плодородную почву с хорошей водопроницаемостью. 

  • Контейнер: выберите горшок или ящик с дренажными отверстиями. Глубина должна составлять не менее 20 см.
  • Субстрат: используйте смесь торфа, перегноя и компоста в равных частях. Можно добавить немного песка для улучшения дренажа.

Посев и посадка

Клубнику можно вырастить из семян, или лучше выбрать рассаду:

  • Если берете рассаду: посадите 2-3 растения в один контейнер, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга. Убедитесь, что корни хорошо углублены, а сердцевина растения (то есть точка роста) остается на уровне почвы.
  • Если сеете семена: посейте их в специальные лотки, слегка заделав в землю, и держите в температуре 20-25°C до появления всходов. После этого можно пересадить в контейнеры.

Уход за растениями

Правильный уход поможет получить отличный урожай:

  • Полив: клубника требует умеренного полива. Поддерживайте землю влажной, но не переувлажняйте; лучше поливать по мере высыхания верхнего слоя почвы.
  • Освещение: клубника нуждается в ярком солнечном свете не менее 6-8 часов в день. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы.
  • Подкормка: удобряйте растения раз в 2-3 недели, используя комплексные удобрения для ягод.

Период покоя

После плодоношения, клубника может нуждаться в периоде покоя. Это важно для восстановления растений. Убедитесь, что растения чувствуют себя комфортно в прохладной и светлой обстановке. Уменьшите полив в это время.

Защита от вредителей и заболеваний

Следите за здоровьем растений. Основные проблемы могут быть вызваны:

  • Паутинным клещом: регулярное опрыскивание водой поможет предотвратить его появление.
  • Грибковыми заболеваниями: Чтобы избежать этого, соблюдайте умеренный полив и проветривайте помещение.

Сбор урожая

Когда ягоды станут ярко-красными и ароматными, можно начинать сбор. Срезайте плоды вместе с зеленым черенком, чтобы они дольше хранились.

Выращивание клубники на подоконнике – это не только увлекательный процесс, но и возможность наслаждаться сладкими ягодами в любое время года. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете создать свой маленький зеленый уголок и получить богатый урожай прямо на своем подоконнике. Удачи в вашем клубничном приключении!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу
Авто
Секрет долговечности свечей: что стоит знать автовладельцу Аудио 
Идеальный плов: какие специи раскрывают истинный вкус восточного блюда
Еда и рецепты
Идеальный плов: какие специи раскрывают истинный вкус восточного блюда Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Последние материалы
Почему волны тепла в океанах смертельно опасны для птиц
Замедлите старение кожи, пересмотрев свои пищевые привычки
Выбор неприхотливых растений: красота без постоянного ухода
Одиночество, страх или болезнь: почему воет ваш питомец
Что проверят на техосмотре подержанного автомобиля
6 причин, почему не стоит тратить деньги на покупку робота-пылесоса
Паэлья с креветками может стать хорошей альтернативой мясу с картошкой на новогоднем столе
Болгария и Румыния завершат интеграцию в Шенген в январе 2025 года
182 предприятия уже воспользовались программой Земля за 1 рубль
Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.