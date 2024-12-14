Как достичь богатого урожая вишни с помощью золы и куриного помёта

3:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишня — одно из самых любимых садовых растений, которое радует не только глаз своей красотой, но и вкусом сладких ягод. Чтобы добиться богатого урожая вишни, садоводы используют различные методы ухода за деревьями. Один из наиболее эффективных и простых способов — это применение натуральных удобрений из двух ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Войлочная вишня

Идеальные ингредиенты: зола и куриный помёт

Для получения богатого урожая вишни рекомендуется использовать два основных ингредиента: древесную золу и куриный помет. Эти компоненты обладают высоким содержанием питательных веществ, необходимых для роста и развития вишневых деревьев.

1. Древесная зола:

Это отличное натуральное удобрение, содержащая калий, кальций и фосфор. Калием вишня особенно нуждается для формирования плодов, а кальций помогает укрепить корневую систему. Зола также способна повышать pH почвы, что создает более благоприятные условия для роста.

2. Куриный помёт:

Это мощное органическое удобрение, богатое азотом, фосфором и калием. Азот способствует наращиванию зеленой массы, а фосфор и калий — формированию плодов. Куриный помет активно используется в садоводстве, однако его нужно применять с осторожностью, чтобы избежать перегрева почвы.

Рецепт удобрения

Для приготовления удобрения, основанного на этих двух компонентах, следуйте следующему рецепту:

Ингредиенты:

1 стакан древесной золы

0,5 стакана куриного помета

10 литров воды

Приготовление:

В ведре смешайте 1 стакан древесной золы и 0,5 стакана куриного помета. Залейте смесь 10 литрами теплой воды. Перемешайте и дайте настояться в течение 3-5 дней, периодически помешивая.

Как использовать удобрение

Полив: после того как ваше удобрение настоится, тщательно перемешайте его и процедите через марлю или сито, чтобы удалить осадок. Получившуюся жидкость можно использовать для полива вишневых деревьев. Обработку рекомендуется проводить весной и в начале лета, когда вишня активно растет. Подкормка: кроме полива, удобрение можно использовать в качестве подкомки. Внесите небольшое количество смеси в почву вокруг ствола дерева и аккуратно вскопайте верхний слой для лучшего усвоения питательных веществ.

Секреты успешного урожая

Чтобы повысить шансы на богатый урожай вишни, следуйте этим рекомендациям:

Соблюдайте режим полива: вишне необходимо регулярное увлажнение, особенно в период цветения и формирования плодов.

Правильный выбор места: вишня предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой.

Обрезка: регулярная обрезка помогут поддерживать здоровье деревьев и способствовать росту новых побегов.

Смешивание древесной золы и куриного помета — это простой и эффективный способ повысить урожайность вишневого дерева. Используя эти два ингредиента, вы обеспечите свою вишню необходимыми питательными веществами, что положительно скажется на здоровье дерева и количестве плодов. Попробуйте этот метод на своем участке, и вы сможете насладиться обилием вкусных ягод в своем саду!