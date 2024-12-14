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Сражение с медведкой: ловушки, которые помогут вам победить

2:41
Садоводство » Вредители и болезни

Медведка – это один из самых злостных вредителей в огородах и садовых участках. Эти насекомые способны нанести значительный ущерб растениям, повреждая корни и стебли. Если вы заметили у себя на участке медведок, не стоит вздрагивать! Есть несколько эффективных способов поймать этих вредителей. 

Медведка
Фото: flickr.com by gailhampshire, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведка

Ловушка из солёной воды

Что нужно:

  • ёмкость (например, пластиковая банка или ведро)
  • вода
  • соль
  • бур для почвы

Как сделать:

  1. В глубокую емкость налейте воду, добавив соли в пропорции 1:5 (на 1 литр воды — 200 граммов соли).
  2. Используя бур, проделайте в земле отверстия рядом с предполагаемыми местами обитания медведок.
  3. Вставьте емкость в землю так, чтобы край находился на уровне поверхности почвы и был засыпан аккуратно.

Принцип действия: Медведки, попадая в соленую воду, погибают. Эта ловушка эффективна, так как насекомые прилежно ищут влагу, и такой запах привлекателен для них.

Ловушка из картофеля

Что нужно:

  • картофель (или другой корнеплод)
  • нож
  • ямки в почве

Как сделать:

  1. Возьмите картофель, разрежьте его пополам или сделайте несколько глубоких надрезов.
  2. Положите приготовленный картофель прямо на землю, в местах, где вы заметили активность медведок.
  3. Прикопайте картофель небольшой частью в почву (можно просто положить на поверхность).

Принцип действия: Медведки привлекаются к картофелю, который служит для них лакомством. Они заползают внутрь, а после этого вы сможете легко их извлечь вместе с корнеплодом.

Ловушка из бутылки

Что нужно:

  • пластиковая бутылка (например, от лимонада или воды)
  • нож или ножницы
  • вода и немного масла

Как сделать:

  1. Отрежьте верхнюю часть бутылки и вставьте ее горлышком вниз в нижнюю часть.
  2. Наполните бутылку водой на 1/3 и добавьте немного растительного масла (это поможет предотвратить выползание медведок).
  3. Установите ловушку в местах обнаружения медведок, заглубив ее в почву.

Принцип действия: медведки, заползая в бутылку, не могут выбраться назад, из-за масла и уклонов стенок. 

Справиться с медведкой не так сложно, как кажется. Используя простые и доступные ловушки, вы сможете эффективно контролировать численность этого вредителя на своем участке. Обратите внимание на окружающую природу: чем меньше химических средств вы используете, тем лучше для здоровья вашей почвы и экосистемы в целом. Удачи в борьбе с медведкой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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