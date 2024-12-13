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Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире

1:36
Садоводство

Черимойя, известная как "пудинговое яблоко", признана одним из самых полезных фруктов в мире. Ее вкус напоминает ананас или банан, а по консистенции она схожа с кремом. Внутри твердой кожуры скрывается нежная мякоть, которую можно есть ложкой прямо из плода.

Фрукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты

Польза для здоровья

Черимойя богата антиоксидантами, клетчаткой, витаминами и минералами, что делает ее ценным продуктом для поддержания здоровья. Особенно она выделяется высоким содержанием витамина B6, который способствует стабилизации настроения, улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кишечника. Кроме того, флавоноиды, присутствующие в черимойе, обладают противораковыми свойствами.

Доступность и хранение

В Чехии черимойя доступна в супермаркетах, особенно в летние месяцы. Сезон сбора плодов приходится на период с сентября по февраль, и часто они поступают в продажу незрелыми. Рекомендуется дать им дозреть при комнатной температуре, прежде чем употреблять. Важно помнить, что черимойя не переносит заморозков, поэтому в холодное время года ее следует хранить в помещении.

Как употреблять черимойю

  • Разрежьте плод пополам: используйте нож, чтобы аккуратно разделить черимойю на две части.
  • Удалите семена: с помощью ложки извлеките крупные черные семена, так как они несъедобны.
  • Наслаждайтесь мякотью: ложкой ешьте нежную и сладкую мякоть прямо из кожуры.

Уточнения

Черимойя (лат. Annona cherimola) — плодовое дерево, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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