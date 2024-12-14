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Вот как выращивать чеснок, чтобы он рос крупным

1:21
Садоводство

Как вырастить чеснок

Эффективный способ его выращивания — сначала разделить головку чеснока на зубчики и очистить их от кожуры. Затем переложите их в емкость и залейте водой так, чтобы часть поверхности осталась над водой.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чеснок

Добавляйте воду по мере роста зелени. Примерно через 10 дней появится зелень и после этого зубчики чеснока можно пересаживать в грунт.

Для этого важно высадить зубчики чеснока в почву корневым дном вниз. Расстояние между крупными зубчиками должно быть до 15 сантиметров, между мелкими — до 10 сантиметров. После посадки чеснока засыпьте борозды почвой, слегка уплотните и полейте почву.

Для получения богатого урожая удобрите надземную часть чеснока аммиачной селитрой.

Как вырастить чеснок в домашних условиях

Чтобы вырастить чесночную зелень в помещении, посадите три или четыре зубчика нижней стороной вниз в горшок, наполненный почвой.

Старайтесь не закапывать зубчики чеснока слишком глубоко в почву. После посадки полейте почву. Выращивать чеснок нужно на солнечном подоконнике.

Чесночная зелень взойдет всего за 10 дней, ее можно нарезать и использовать в пищу.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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