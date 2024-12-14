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Чего боятся личинки майского жука? Проверенные методы избавления от них

Садоводство

Как избавиться от личинок майского жука

В этом вам поможет подкормка грядок азотом. Личинки майского жука чувствительны к этому элементу, из-за чего редко появляются на почвах, богатых азотом. 

Майский жук
Фото: creativecommons.org by gailhampshire is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Майский жук

Также можно посадить специальные растения. К ним относятся белый клевер, бархатцы, цитрусовые растения и лаванда. Еще может помочь мульчирование и привлечение птиц и животных.

Использование луковой шелухи тоже хорошо работает. Вам поможет использование натуральных репеллентов. Ведь многие ароматические травы, такие как мята, базилик или лаванда, отпугивают майского жука и личинок насекомых. Сажайте эти растения рядом с уязвимыми культурами.

Самым эффективным методом среди всех стратегических является посев сидератов. Вам поможет горчица, которая при правильном подходе поможет вам не только отогнать жука, но и очистить почву от возбудителей картофельной гнили.

Кроме того, личинки жуков отпугиваются бузиной, крестоцветными растениями.

Уточнения

Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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