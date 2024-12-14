Чего боятся личинки майского жука? Проверенные методы избавления от них

В этом вам поможет подкормка грядок азотом. Личинки майского жука чувствительны к этому элементу, из-за чего редко появляются на почвах, богатых азотом.
Также можно посадить специальные растения. К ним относятся белый клевер, бархатцы, цитрусовые растения и лаванда. Еще может помочь мульчирование и привлечение птиц и животных.
Использование луковой шелухи тоже хорошо работает. Вам поможет использование натуральных репеллентов. Ведь многие ароматические травы, такие как мята, базилик или лаванда, отпугивают майского жука и личинок насекомых. Сажайте эти растения рядом с уязвимыми культурами.
Самым эффективным методом среди всех стратегических является посев сидератов. Вам поможет горчица, которая при правильном подходе поможет вам не только отогнать жука, но и очистить почву от возбудителей картофельной гнили.
Кроме того, личинки жуков отпугиваются бузиной, крестоцветными растениями.
Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.