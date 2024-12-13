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Секреты успешной подкормки винограда

1:57
Садоводство

Виноград становится популярным растением среди дачников, и его часто высаживают рядом с беседками. Это решение обеспечивает не только уютное место для отдыха, но и возможность собирать урожай прямо у дома.

Виноград
Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu:
Виноград

Однако забота о лозе не ограничивается лишь обрезкой. Часто садоводы забывают о важности подкормки винограда, что может негативно сказаться на урожае.

Весной виноград нуждается в двух подкормках. Первую проводят до набухания почек, а вторую — перед цветением. Первая подкормка должна содержать азот, что способствует быстрому наращиванию зеленой массы. Для этого можно растворить в 10 литрах воды 20 граммов селитры или 10 граммов мочевины.

Альтернативой станет смесь из двух столовых ложек суперфосфата, одной чайной ложки сульфата калия и одной столовой ложки аммиачной селитры, которую вносят в почву под виноградом и поливают.

Также можно использовать состав из 1 грамма железного купороса, 15 граммов борной кислоты, 20 граммов лимонной кислоты и 40 граммов карбамида для опрыскивания лозы. Древесная зола является эффективным народным средством против грибковых заболеваний.

Для приготовления настоя золу (1 килограмм) нужно залить 30 литрами воды и настаивать три дня. Полученный концентрат разбавляется с 10 литрами воды и используется для полива.

Куриный помет также подходит для подкормки винограда. Его готовят, настоянным в воде (горсть на 20 литров), и используют для полива один раз в год. Вторую подкормку лучше проводить комплексными удобрениями, например, раствором, состоящим из 20 граммов аммиачной селитры, 10 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли, разведённым в 10 литрах воды.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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