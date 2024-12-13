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Подготовка теплицы: что нужно знать перед высадкой рассады

1:37
Садоводство

Перед высадкой рассады остается время, и это идеальный момент для подготовки теплиц к новому сезону. На этом этапе важно уделить внимание не только внешнему виду, но и функциональности тепличной конструкции.

Теплица
Фото: flickr.com by Robert Brook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица

Для начала рекомендуется тщательно осмотреть теплицу как изнутри, так и снаружи. Необходимо выявить и устранить все повреждения, выпрямить согнутые детали и подтянуть ослабленные элементы. Эти подготовительные работы следует проводить, когда температура на улице положительная.

Теплица, выполненная из поликарбоната, требует особого ухода. Для дезинфекции можно использовать хозяйственное мыло или крепкий раствор марганцовки. Если выбрано мыло, его следует натереть в горячую воду, а затем тщательно отфильтровать получившийся раствор через марлю, чтобы удалить частицы.

После этого раствор можно залить в опрыскиватель и обильно обработать каркас и поликарбонат изнутри. Двери теплицы необходимо закрыть на два-три часа, а затем смыть средство чистой водой.

Для стеклянных теплиц также подойдут мыло или "Белизна". При использовании "Белизны" необходимо развести 50 мл средства в 10 литрах теплой воды. После этого раствор обрабатывается внутренней частью теплицы, а по завершении обработки поверхности промываются чистой водой.

Подготовка теплицы — важный шаг, который поможет обеспечить здоровый рост рассады и максимальную урожайность.

 

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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