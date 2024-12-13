Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто должен уступить при перестроении на узком участке
Как приручить кошку, которая не любит ласку
Анастасия Решетова заговорила о личной жизни после развода Алсу: мне повезло
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Сати Казанова раскаялась в романе с женатым, так как поверила в законы кармы
Яна Поплавская отреагировала на жалобы Александра Гудкова: узкому жрать хочется
Минималистичный дизайн: как вписать душевую в маленькую ванную
Жара ослабляет иммунитет у обезьян
Лариса Гузеева заговорила об эмиграции: не останусь здесь жить

Каким растениям может навредить весенняя обрезка

1:24
Садоводство

Весенняя обрезка считается важной частью ухода за садом, но не все растения требуют такого вмешательства. Некоторые из них формируют бутоны на ветвях предыдущего сезона, и неправильная обрезка может повлиять на их цветение.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Осенние цветущие кустарники, такие как гортензия и барбарис, создают бутоны ещё осенью. Весенняя обрезка таких растений приводит к потере цветов на весь сезон.

Поздноцветущие сорта роз также нуждаются в особом подходе. Они распускаются на побегах прошлого года, поэтому весеннее удаление ветвей может задержать или даже полностью исключить цветение.

Раннецветущие деревья и кустарники, включая вишню, сливу, некоторые сорта яблонь, а также форзицию и магнолию, формируют свои цветы ещё до начала сезона. Их обрезка весной лишит растения возможности цвести.

Луковичные цветы, такие как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, используют листья после цветения для накопления энергии в луковице. Удаление зелени слишком рано может ослабить их в следующем сезоне.

Таким образом, для многих растений важно соблюдать их естественный цикл и избегать весенней обрезки, чтобы сад радовал пышным цветением.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Последние материалы
Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире
Главные автомобильные новинки 2025 года в России
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем
Каким растениям может навредить весенняя обрезка
Жених Анны Семенович рассказал, какой будет свадьба с певицей
Врачи начнут применять искусственную кожу, разработанную в Бурятии
Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц
Диван мечты: раскроем все плюсы и минусы наполнителей
Садальский высказался о попавшем в реанимацию Борисе Щербакове
Стало известно, кто будет вести шоу Новогодняя ночь на Первом канале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.