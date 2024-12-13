Каким растениям может навредить весенняя обрезка

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весенняя обрезка считается важной частью ухода за садом, но не все растения требуют такого вмешательства. Некоторые из них формируют бутоны на ветвях предыдущего сезона, и неправильная обрезка может повлиять на их цветение.

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Осенние цветущие кустарники, такие как гортензия и барбарис, создают бутоны ещё осенью. Весенняя обрезка таких растений приводит к потере цветов на весь сезон.

Поздноцветущие сорта роз также нуждаются в особом подходе. Они распускаются на побегах прошлого года, поэтому весеннее удаление ветвей может задержать или даже полностью исключить цветение.

Раннецветущие деревья и кустарники, включая вишню, сливу, некоторые сорта яблонь, а также форзицию и магнолию, формируют свои цветы ещё до начала сезона. Их обрезка весной лишит растения возможности цвести.

Луковичные цветы, такие как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, используют листья после цветения для накопления энергии в луковице. Удаление зелени слишком рано может ослабить их в следующем сезоне.

Таким образом, для многих растений важно соблюдать их естественный цикл и избегать весенней обрезки, чтобы сад радовал пышным цветением.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

