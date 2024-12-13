Уникальный метод выращивания огурцов: секрет здоровья и урожайности

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Использование японского метода выращивания огурцов становится всё популярнее среди огородников. Этот подход позволяет значительно улучшить здоровье растений и продлить их плодоношение.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Суть метода заключается в том, чтобы выращивать огурцы не в грунте, а в опилках. Такой субстрат минимизирует риск заболеваний и создаёт оптимальные условия для роста.

Для реализации метода потребуется подходящая ёмкость. Её необходимо обработать кипятком для дезинфекции, затем заполнить на четверть опилками и обдать их кипятком. После остывания опилки разминаются до мелкой крошки.

Семена размещаются с небольшими интервалами, сверху присыпаются измельчёнными горячими опилками. Затем ёмкость накрывается плёнкой и ставится на светлое место. Полив проводится регулярно.

Когда появляются всходы, их начинают поливать тёплой водой, а позже пересаживают на грядку вместе с опилками. Такой подход делает процесс выращивания огурцов не только эффективным, но и простым в исполнении.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

