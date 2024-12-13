На каком расстоянии нужно сажать баклажаны, чтобы получить хороший урожай

Выращивание баклажанов — задача, требующая внимания и соблюдения ряда рекомендаций. Эта культура отличается теплолюбивостью и чувствительностью к условиям выращивания, включая правильное расстояние между посадками и тщательный уход.
Рассаду баклажанов лучше выращивать в торфяных горшочках, так как культура плохо переносит пересадку. В открытый грунт её рекомендуется высаживать в середине июня, выбирая для этого вечерние часы или пасмурную погоду.
За две недели до пересадки рассаду обрабатывают слабым раствором медного купороса (0,5%), чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Постепенно растения закаливают, сначала оставляя под открытой форточкой, а затем на свежем воздухе. За сутки до высадки их обильно поливают и оставляют на улице на всю ночь.
Лунки для высадки готовятся глубже торфяных горшочков на 2-3 сантиметра, с интервалом между растениями не менее 30-40 сантиметров. После пересадки баклажаны нуждаются в регулярном поливе, окучивании после него и внесении подкормок только во влажную почву.
Эти шаги обеспечат правильное развитие растений и помогут получить обильный урожай.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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