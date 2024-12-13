Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия находится под огнём критики из-за энергетического кризиса
Как разместить ёлку, чтобы защитить её от детей и котов: 7 простых идей
Как правильно очистить автомобиль в снегопад для безопасности
От фарша до тарелки: секреты правильной готовки котлет
Гладкая кожа против чешуйчатой: кто есть кто в мире животных
19-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захару заподозрили в алкоголизме
Вред лапши быстрого приготовления: скрытая угроза
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Как оформить прописку и не платить за это

Удобрение, которое спасёт урожай жимолости

1:04
Садоводство

Май — важный месяц для ухода за жимолостью. Именно в это время культура начинает цвести, и для обеспечения высокого качества урожая рекомендуется подкормка.

Жимолость
Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жимолость

На данном этапе растению требуются два ключевых элемента: калий и фосфор. Их внесение положительно сказывается на формировании плодов, которые становятся крупными и в изобилии покрывают куст.

Идеальные удобрения для этого периода — нитрофоска и сульфат калия. Для приготовления раствора потребуется ведро воды и две столовые ложки этих компонентов, по одной на каждый. Полученной жидкостью обрабатывается кустарник: для взрослого куста достаточно 20 литров, а для молодого — около 5 литров.

Своевременная подкормка обеспечивает жимолости необходимое питание, укрепляет её и повышает качество урожая. Этот простой, но эффективный метод позволяет избежать проблем с плодоношением, сделав уход за растением результативным.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев Игорь Буккер
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Болгария может остановить перекачку российского газа
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов
Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
Новые символы на купюре 1000 рублей вызывают сомнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.