Удобрение, которое спасёт урожай жимолости

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Май — важный месяц для ухода за жимолостью. Именно в это время культура начинает цвести, и для обеспечения высокого качества урожая рекомендуется подкормка.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жимолость

На данном этапе растению требуются два ключевых элемента: калий и фосфор. Их внесение положительно сказывается на формировании плодов, которые становятся крупными и в изобилии покрывают куст.

Идеальные удобрения для этого периода — нитрофоска и сульфат калия. Для приготовления раствора потребуется ведро воды и две столовые ложки этих компонентов, по одной на каждый. Полученной жидкостью обрабатывается кустарник: для взрослого куста достаточно 20 литров, а для молодого — около 5 литров.

Своевременная подкормка обеспечивает жимолости необходимое питание, укрепляет её и повышает качество урожая. Этот простой, но эффективный метод позволяет избежать проблем с плодоношением, сделав уход за растением результативным.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

