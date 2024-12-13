Удобрение, которое спасёт урожай жимолости

Май — важный месяц для ухода за жимолостью. Именно в это время культура начинает цвести, и для обеспечения высокого качества урожая рекомендуется подкормка.
На данном этапе растению требуются два ключевых элемента: калий и фосфор. Их внесение положительно сказывается на формировании плодов, которые становятся крупными и в изобилии покрывают куст.
Идеальные удобрения для этого периода — нитрофоска и сульфат калия. Для приготовления раствора потребуется ведро воды и две столовые ложки этих компонентов, по одной на каждый. Полученной жидкостью обрабатывается кустарник: для взрослого куста достаточно 20 литров, а для молодого — около 5 литров.
Своевременная подкормка обеспечивает жимолости необходимое питание, укрепляет её и повышает качество урожая. Этот простой, но эффективный метод позволяет избежать проблем с плодоношением, сделав уход за растением результативным.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.