Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный комплект одежды для тренировок в холодную погоду
Три способа сделать гречку вкуснее и ярче
Конфликтного тигра планируют отловить в Приморье
Старость не в радость: учёные выяснили в каком возрасте ваш питомец становится пожилым
Живая змея: стоит ли дарить ее на Новый год 2025
Стало известно, во сколько Клаве Коке обошёлся ремонт в квартире за 60 млн рублей
Анна Хилькевич раскрыла, почему не показывает публике третью дочь
Акции Fix Price резко упали на бирже
Фитнес-тренер Соломин назвал самые эффективные кардиоупражнения

Секрет пышного цветения пионов: простые советы

1:35
Садоводство

Для успешного роста и пышного цветения пионов важно правильно выбрать место для клумбы и обеспечить растениям подходящие условия. Эта декоративная культура предпочитает открытые солнечные участки, вдали от высоких кустарников и деревьев.

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пионы

Растения плохо переносят посадку на участках, где зимой выдувается снег и почва остается без укрытия. В таких условиях почки пионов часто подмерзают, что снижает их декоративные качества.

Качество почвы играет ключевую роль. Тяжелая глинистая почва, песчаный грунт или торф не подходят для выращивания пионов. Для подготовки участка рекомендуется внести гумус, добавить суглинок, а в случае с глинистой почвой — немного песка.

Оптимальным местом для пионов считается небольшая возвышенность высотой 15-20 см. Это позволяет избежать застоя влаги, который может негативно сказаться на корнях. Расстояние между кустами следует выдерживать не менее одного метра, чтобы растения могли свободно развиваться.

Сажать и пересаживать пионы рекомендуется в определенные периоды: весной или в конце августа — начале сентября. Выбор правильного времени позволяет растению быстрее адаптироваться и гарантирует более обильное цветение.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит здоровый рост пионов и их продолжительное цветение, радующее глаз на протяжении многих лет.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Министр обороны США из команды Трампа обещает Ближнему Востоку новый крестовый поход Андрей Николаев ВКС РФ нанесли ответный удар за Таганрог. Орешник не задействуют из-за позиции Трампа Любовь Степушова Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Молодая невеста Лепса вернулась в Россию из Лондона перед новогодними праздниками
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Отращивание волос для мужчин: что поможет ускорить процесс
Сытость под контролем: учёные представили революционный метод борьбы с ожирением
Как легко вырастить тыкву: секреты успешного ухода
Подкормки, которые гарантируют обильный урожай вишни
Трамп может поставить крест на экономике США из-за торговой войны с Китаем
Закрученные листья у томатов: спасаем урожай вовремя
Секрет пышного цветения пионов: простые советы
Секреты успешного размножения роз из букета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.