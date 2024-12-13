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Скрытые враги крыжовника: как избежать проблем

1:39
Садоводство

Крыжовник считается одной из любимых культур многих садоводов благодаря уникальному сочетанию вкуса и текстуры ягод. Плоды привлекают легкой кислинкой, а их консистенция удивляет: прочная кожура скрывает мягкую и нежную сердцевину. Однако получить богатый урожай удается не всегда, даже если тщательно соблюдаются режим полива и внесения удобрений.

Крыжовник
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms
Крыжовник

Основной причиной неудач часто становятся факторы, которые кажутся менее очевидными. Для успешного выращивания крыжовника важно учитывать пять ключевых аспектов.

  • Во-первых, крыжовник не переносит кислую почву. Участок для посадки должен иметь показатель pH не ниже 5,5, а оптимальным считается диапазон 6-7.
  • Во-вторых, культура требует достаточного освещения. Затененные места плохо сказываются на плодоношении.
  • Третьим фактором является влажность. Посадка крыжовника вблизи водоемов или в местах с высоким уровнем грунтовых вод может привести к развитию грибковых заболеваний.
  • Четвертый аспект — защита от холодного ветра. Расположение кустов возле забора поможет минимизировать влияние сквозняков.

Наконец, крыжовник чувствителен к сорнякам. Соседство с такими растениями снижает урожайность. Регулярная прополка значительно улучшит условия для роста культуры.

Учет этих факторов позволяет добиться отличных результатов даже на небольших участках.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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