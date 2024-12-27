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Как продлить плодоношение огурцов до октября

1:25
Садоводство

Огурцы обычно прекращают плодоношение к концу лета или в начале осени, но при правильном уходе процесс можно продлить до середины осени. Для этого потребуется использовать несколько простых, но эффективных методов.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Первым шагом является своевременный сбор плодов. Снимать их рекомендуется до того, как они начнут перерастать. Переросшие огурцы не только теряют вкусовые качества, но и потребляют больше питательных веществ из почвы, что ослабляет растения и снижает их способность формировать новые плоды.

Ещё одна важная мера — удаление лишних листьев. Желтые, увядшие или расположенные ниже уровня формирующихся плодов листовые пластинки забирают силы у растения. Своевременное удаление таких листьев помогает "омолодить" кусты и способствует их дальнейшему развитию.

Для защиты растений от первых осенних заморозков и улучшения качества почвы используется мульчирование. Слой мульчи сохраняет тепло в корневой зоне, защищает грунт от пересыхания и обогащает его питательными веществами. Это помогает огурцам сохранять силу и плодоносить даже при неблагоприятных погодных условиях.

Эти простые методы не требуют значительных усилий, но позволяют наслаждаться свежими огурцами гораздо дольше.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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