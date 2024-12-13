На Луне обнаружена пещера, которая может помочь в колонизации

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Луна, ранее считавшаяся сухим и малоинтересным объектом для исследований, раскрывает неожиданные тайны. Лунный грунт, привезённый миссиями середины прошлого века, изменил представление о происхождении спутника.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Исследования подтверждают наличие более 100 миллиардов тонн водяного льда у её поверхности, а под слоем мерзлоты, возможно, есть даже жидкая вода.

Основной вызов в изучении — экстремальные условия. Температура в полярных теневых зонах может опускаться ниже -200 °C, что делает использование современных технологий затруднительным.

Одним из решений могут стать лавовые трубки — длинные пещеры с мягким климатом, обнаруженные благодаря спутниковым радиолокационным данным. Эти подземные структуры способны стать потенциальными базами для освоения Луны.

Недавно группа учёных провела моделирование одной из таких ям в Море Спокойствия. Анализ данных Lunar Reconnaissance Orbiter показал, что провал соединён с лавовой трубкой тоннелем. Его глубина варьируется от 130 до 170 метров, а ширина составляет около 45 метров. Угол уклона тоннеля может достигать 55 градусов, но теоретически он доступен для исследования.

На сегодня известно около 200 таких ям на Луне, однако именно эта, благодаря минимальным обрушениям, имеет наибольший потенциал. Исследования предполагают, что подобные места могут быть пригодны для размещения баз. Они отличаются стабильной температурой, схожей с условиями Арктики на Земле.

Результаты также важны для Марса: сходные структуры, количество которых там достигает тысячи, могут быть исследованы аналогичными методами. Лавовые трубки на Марсе могут стать шагом к созданию первых поселений на другой планете.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

