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7 важных правил, как выращивать фикус, чтобы он красиво рос

1:52
Садоводство

Свет и температура

Растения фикуса хорошо себя чувствуют при ярком непрямом свете. Поместите фикус возле окна с фильтрованным солнечным светом. Поддерживайте постоянную температуру. 

Фикус
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Фикус

Режим полива

Дайте верхнему слою почвы высохнуть перед поливом. Чрезмерный полив может привести к загниванию корней, поэтому крайне важно поддерживать сбалансированный режим полива. Обеспечьте надлежащий дренаж в горшке, чтобы предотвратить переувлажнение.

Влажность имеет значение

Фикусы ценят более высокий уровень влажности. Время от времени опрыскивайте листья, особенно в более сухих помещениях. Размещение поддона с водой рядом с растением также может повысить влажность.

Хорошо дренированная почва

Используйте хорошо дренированную почву, чтобы предотвратить задержку воды. Хорошо подойдет смесь горшечной почвы, перлита и коры орхидеи.

Пересаживайте фикус раз в 2-3 года, чтобы освежить почву и обеспечить дополнительное пространство для роста.

Обрезка для формы

Обрежьте фикус, чтобы сохранить его желаемую форму. Регулярная обрезка помогает контролировать его размер и стимулирует более густой рост. Обрежьте все разросшиеся ветки.

Процедура внесения удобрений

В период вегетации (весной и летом) подкармливайте фикус сбалансированным жидким удобрением каждые 4-6 недель.

Уменьшите или исключите внесение удобрений осенью и зимой, когда растение находится в состоянии покоя.

Профилактика вредителей

Следите за вредителями, такими как паутинный клещ и щитовка. Регулярно протирайте листья влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и отпугнуть вредителей.

 

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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