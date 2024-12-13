Топ-7 ошибок при выращивании алоэ вера

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чрезмерный полив

Алоэ вера не любит слишком много воды. Дайте почве просохнуть между поливами и убедитесь, что горшок имеет надлежащий дренаж, чтобы предотвратить загнивание корней.

Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка закусывает алоэ

Недостаточный дренаж

Корни алоэ вера могут загнить, если их переувлажнить. Убедитесь, что в горшке вашего растения есть дренажные отверстия, и используйте хорошо дренированную почвенную смесь.

Недостаточное освещение

Алоэ вера любит солнечный свет. Поставьте его на светлое, солнечное место. Если вы выращиваете растение в помещении, идеально подойдет окно, выходящее на юг или запад.

Неправильный тип почвы

Алоэ вера предпочитает песчаную, похожую на кактусоподобную почву. Убедитесь, что ваша почвенная смесь хорошо дренируется и слегка кислая. Стандартная почва в горшках может удерживать слишком много воды.

Игнорирование температурных предпочтений

Алоэ вера предпочитает более теплые температуры. Защищайте его от мороза и сильного холода. Если вы выращиваете в помещении, избегайте размещения его рядом с сквозняками.

Чрезмерное внесение удобрений

Алоэ вера не нуждается в большом количестве удобрений. Слишком много может навредить растению.

Используйте разведенное, сбалансированное удобрение умеренно в течение вегетационного периода.

Отсутствие обрезки

Обрежьте все коричневые или мертвые листья рядом со стеблем. Это помогает растению направлять энергию на здоровый рост.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

