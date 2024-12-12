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Лучшие народные и химические средства для удаления лишайников

3:17
Садоводство » Вредители и болезни

Мох и лишайники — это частые спутники плодовых деревьев, которые могут стать серьёзной проблемой для их здоровья. Они не только портят внешний вид дерева, но и могут негативно сказываться на его росте и плодоношении. 

Дерево поражённое лишайниками
Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Дерево поражённое лишайниками

Причины появления мха и лишайников

Мох и лишайники появляются на деревьях по нескольким причинам:

  • Слабая освещенность: деревья, растущие в тени или в условиях высокой влажности, больше подвержены появлению этих вирусов.
  • Повреждение коры: травмы на коре дерева создают условия для будущей колонизации мха и лишайников.
  • Плохой уход: недостаток питания, воды и ухода за деревом также способствует их распространению.

Методы удаления мха и лишайников

1. Механическое удаление:
   - Используйте мягкую щетку или шпатель, чтобы аккуратно удалить мох и лишайники с коры. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить дерево.
   - Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку.

2. Обработка с использованием химических средств:
   - Применение специализированных фунгицидов может помочь в борьбе с лишайниками и мохом. Важно следовать инструкциям на упаковке и использовать средства, безопасные для плодовых деревьев.
   - Некоторые садоводы рекомендуют использовать растворы медного купороса. Приготовьте раствор (10 г на 1 литр воды) и обработайте поражённые участки.

3. Использование народных средств:
   - Мочевой раствор: развести 1 часть мочевины в 10 частях воды. Обработать пораженные участки деревьев. Этот метод помогает как в борьбе, так и в профилактике.
   - Угольная зола: посыпьте пораженные участки древесины зольным порошком. Зола обладает антисептическими свойствами и поможет избавиться от лишайников и мха.

Профилактика появления мха и лишайников

1. Правильный уход за деревом:
   - Убедитесь, что дерево получает достаточное количество света. Обрезайте лишние ветки и удаляйте сорняки вокруг ствола.
   - Поддерживайте оптимальный уровень влаги в почве и следите за питательными веществами.

2. Регулярная обрезка:
   - Проводите обрезку ф ruи, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить влажность.

3. Проверка на повреждения:
   - Регулярно осматривайте дерево на предмет повреждений коры. Травмы следует обрабатывать садовым варом или специальными средствами.

4. Устранение источников влаги:
   - Избегайте попадания грязи и обрезков в корневую зону деревьев, так как это может способствовать задержке влаги.

Избавление от мха и лишайников на плодовых деревьях — это не только задача по улучшению внешнего вида, но и важный аспект заботы о здоровье дерева. При правильном уходе и своевременных мерах по обработке можно предотвратить повторное появление лишайников и мха. Заботьтесь о своих деревьях, и они отблагодарят вас обильным урожаем и здоровым золотистым вниманием к их красоте.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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