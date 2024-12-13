Лучшие сроки для покупки и установки живой ели к Новому году

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Новый год — это время чудес, праздника и уютного семейного празднования. Одним из самых горячо любимых символов этого времени года является живая ель. Этот ароматный символ зимы придаёт дому атмосферу сказки и праздника. Но когда именно лучше всего ставить живую ель в дом, чтобы она радовала вас и ваших близких на протяжении всего праздника?

Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain ветви ели в снегу

Когда покупать ель

Лучшее время для покупки живой ели — это период с середины декабря до 31 декабря. Важно учитывать, что ель должна быть свежей, чтобы она не теряла иголки и не засыхала раньше времени. Обращайте внимание на следующие детали:

Состояние дерева: перед покупкой проверьте, чтобы иголки были зелеными и упругими, а не коричневыми или сухими.

Выбор места: покупая ель, выбирайте надежные магазины или рынки, где ели хранят в холоде и влаге.

Оптимальное время для установки

Согласно традициям, ель лучше всего ставить за 1-2 недели до праздника. Это время позволяет вам насладиться ее красотой и создать новогоднюю атмосферу в доме. В частности, подходящие сроки для установки ели:

Середина декабря: в это время многие начинают украшать свои дома и готовиться к празднику. Установите ель в середине декабря, чтобы она добавила праздничного настроения и давала возможность не спеша оформить её.

Наступление нового года: если вы предпочитаете ставить ель ближе к празднику, можно установить её за несколько дней до 31 декабря. В этом случае, вы получите свежую ель, которая будет радовать вас до самих праздников.

Уход за ёлкой

Чтобы ваша живая ель дольше сохранялась, не забывайте об уходе за ней:

Поставьте в воду: обязательно поместите ствол ели в ёмкость с водой сразу после установки. Это поможет сохранить её свежесть.

Следите за влажностью: регулярно проверяйте уровень воды в подставке, чтобы она не пересохла. Живые ели требуют много влаги.

Удерживайте в прохладе: старайтесь не ставить ель рядом с батареями и под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать высыхания.

Живая ель — это символ праздника и уютной атмосферы в вашем доме. Установив ее в середине или ближе к концу декабря, вы сможете насладиться ее красотой и ароматом в течение всего праздника. Помните о необходимости заботиться о дереве, чтобы оно радовало вас свежестью и красотой до самого конца новогодних дней. Пусть ваш дом наполнится праздником и теплом!