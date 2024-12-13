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Грунт, плёнка или ящики: как правильно укрыть виноград на зиму

3:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Выращивание винограда приносит много радости, но для успешного зимнего хранения важно правильно его укрывать. В зависимости от климата, сорта винограда и условий вашего региона, существует несколько эффективных способов укрытия.

Гроздь винограда
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Гроздь винограда

Укрытие грунтом

Этот метод является одним из самых простых и популярных среди садоводов. Он подходит для сортов винограда, которые могут легко укорениться.

  • Процесс укрытия: 
      1. После обрезки винограда в октябре или ноябре, аккуратно поднимите лозы и уложите их горизонтально на землю.
      2. Затем накройте лозы грунтом (обычно в глубину 15-20 см), чтобы защитить корни от промерзания.
  • Преимущества: 
      - Доступность и простота метода.
      - Хорошая защита от морозов и резких температурных перепадов.
  • Недостатки: 
      - Нужно учитывать, что высокие дожди и таяние снега могут привести к подмыванию корней.
      - Может возникнуть риск гниения при недостаточной вентиляции.

Укрытие специальным материалом

Другой способ укрытия представляет собой использование различных защитных материалов, таких как агроволокно, пленка или лапник.

  • Процесс укрытия: 
      1. После обрезки лозы аккуратно уложите их на землю и зафиксируйте.
      2. Накройте лозы укрывным материалом (агроволокно или пластик) и придайте форму "теплицы" с хорошей вентиляцией.
  • Преимущества: 
      - Эффективная защита от морозов и снегопадов.
      - Можно контролировать влажность и вентиляцию, что снижает риск гниения.
  • Недостатки: 
      - Необходимость в дополнительных затратах на материалы.
      - Нужно учитывать возможность перегрева при установке пленки, особенно в южных регионах.

Изоляция с помощью ящиков или коробов

Этот метод больше подходит для молодых виноградных кустов и низкорослых сортов.

  • Процесс укрытия: 
      1. Уложите лозы на землю и накройте их матами или ящиками, предварительно утеплив внутреннюю часть соломой или стружкой.
  • Преимущества: 
      - Хорошо защищает от морозов и предотвращает сильное намокание.
      - Простота в использовании и доступность материалов.
  • Недостатки: 
      - Может потребоваться больше пространства для хранения ящиков.
      - Возможность гниения при плохой вентиляции.

Виноградные бочки и укрытия

Еще один интересный способ — использование деревянных бочек или специальных укрытий.

  • Процесс укрытия: 
      1. Уложите лозы в бочку или создайте укрытие в виде домика над лозами и утеплите его.
  • Преимущества: 
      - Защита от тяжёлого снега и мороза.
      - Устойчивость к природным воздействиям.
  • Недостатки: 
      - Необходимость в значительных усилиях для создания конструкции.
      - Возможно повышенное время на установку.

Выбор способа укрытия винограда на зиму зависит от множества факторов, таких как климат, сорт винограда и личные предпочтения садовода. Укрытие грунтом — это простой и доступный метод, который хорошо подходит для большинства сортов. Использование специальных материалов позволяет лучше контролировать условия хранения, а ящики и бочки обеспечивают надежную защиту. Главное — не забывайте следить за состоянием укрытия в течение зимы, чтобы предотвратить возможные проблемы, и ваш виноград будет радовать вас здоровыми урожаями в будущем сезоне!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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