Проблемы хранения: почему овощи и фрукты гниют в погребе?

Хранение овощей и фруктов в погребе — это популярный способ сохранить урожай на длительный срок. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой гниения запасов, что может привести не только к потерям, но и к неприятным запахам.
Проблема: одной из основных причин гниения овощей и фруктов в погребе является высокая влажность. Оптимальные условия для хранения большинства овощей и фруктов предполагают уровень влажности в пределах 85-95%. Однако, если влажность превышает норму, это создает идеальные условия для развития грибков и плесени, что и приводит к гниению.
Проблема: Другой важной причиной гниения является неправильное хранение овощей и фруктов. Каждый вид продукции имеет свои требования к температуре и способу хранения. Например, картофель лучше всего хранить в темноте и при температуре около 4-6°C, в то время как яблоки лучше хранить холодными, но в условиях, где они могут "дышать".
Гниение овощей и фруктов в погребе — это распространенная проблема, которая чаще всего связана с высокой влажностью и неправильными условиями хранения. Основное внимание следует уделить контролю уровня влажности и температурным условиям, а также правильной подготовке и сортировке урожая. Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно продлить срок хранения своих овощей и фруктов и избежать не нужных потерь.
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