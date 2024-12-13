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Проблемы хранения: почему овощи и фрукты гниют в погребе?

2:49
Садоводство » Советы

Хранение овощей и фруктов в погребе — это популярный способ сохранить урожай на длительный срок. Однако нередко садоводы сталкиваются с проблемой гниения запасов, что может привести не только к потерям, но и к неприятным запахам.

Влажность

Проблема: одной из основных причин гниения овощей и фруктов в погребе является высокая влажность. Оптимальные условия для хранения большинства овощей и фруктов предполагают уровень влажности в пределах 85-95%. Однако, если влажность превышает норму, это создает идеальные условия для развития грибков и плесени, что и приводит к гниению.

Как исправить: 

  • Контроль влажности: регулярно проверяйте уровень влажности в погребе и используйте влагомеры для точных измерений.
  • Вентиляция: убедитесь, что в погребе есть хорошая система вентиляции. Открывайте двери и окна, если это возможно, для притока свежего воздуха. Можно установить вентиляторы или организовать струи воздуха через специальные отверстия.
  • Поглотители влаги: используйте специальные поглотители влаги (например, соль или засушенные растения), чтобы снизить уровень влажности.

Неправильные условия хранения

Проблема: Другой важной причиной гниения является неправильное хранение овощей и фруктов. Каждый вид продукции имеет свои требования к температуре и способу хранения. Например, картофель лучше всего хранить в темноте и при температуре около 4-6°C, в то время как яблоки лучше хранить холодными, но в условиях, где они могут "дышать".

Как исправить: 

  • Сортировка и подготовка: перед размещением овощей и фруктов в погребе обязательно сортируйте урожай. Удалите поврежденные и гнилые плоды, так как они могут испортить остальные.
  • Использование контейнеров: храните продукцию в коробках или ящиках с отверстиями для воздуха, чтобы избежать конденсации влаги и обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
  • Контроль температуры: регулярно проверяйте температуру в погребе и старайтесь поддерживать ее на оптимальном уровне. Используйте термометры для точных измерений.

Гниение овощей и фруктов в погребе — это распространенная проблема, которая чаще всего связана с высокой влажностью и неправильными условиями хранения. Основное внимание следует уделить контролю уровня влажности и температурным условиям, а также правильной подготовке и сортировке урожая. Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно продлить срок хранения своих овощей и фруктов и избежать не нужных потерь.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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