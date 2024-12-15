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Выращиваем амарант: основные правила для богатого цветения

1:42
Садоводство

Амарант — это растение, которое давно завоевало популярность у опытных цветоводов. Его легко выращивать, и он почти не доставляет хлопот. Посадив амарант однажды, вы можете больше не покупать семена — растение легко размножается самостоятельно.

Амарант
Фото: commons.wikimedia.org by Tubifex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Амарант

Как выбрать место для посадки

Чтобы амарант рос и цвел наилучшим образом, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • Почва. Растение предпочитает хорошо дренированную, плодородную почву с нейтральным или слабокислым pH.
  • Освещение. Амарант любит солнце. Выберите участок, где светит солнце не менее 6–8 часов в день.
  • Удобрения. Культура неприхотлива, но внесение комплексных удобрений, стимулирующих рост, будет полезным.

Когда сажать амарант

Растить рассаду для амаранта не требуется. Семена можно высевать сразу в открытый грунт после того, как минует угроза заморозков, а почва прогреется.

Растение не требует сложного ухода, но есть несколько важных моментов:

  • Полив. В первые недели после посадки полив должен быть регулярным, чтобы амарант успел хорошо укорениться. Взрослые растения спокойно переносят засуху.
  • Прореживание. После появления всходов их нужно проредить, чтобы растения развивались равномерно и не мешали друг другу.

Сбор семян

После завершения цветения дождитесь, пока семенные головки на стеблях полностью высохнут. Затем аккуратно соберите семена. Это обеспечит вас посадочным материалом на следующий год.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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