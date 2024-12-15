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Секреты богатого урожая гороха: правильный участок и соседство

1:39
Садоводство

Выбор подходящего места для посадки гороха — важный шаг на пути к богатому и качественному урожаю. Если правильно подобрать участок, горох не только порадует обильным плодоношением, но и удивит сочными и вкусными горошинами.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by DenesFeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горох

Где сажать горох: основные критерии

Для достижения максимального урожая выберите участок, соответствующий следующим требованиям:

  • Хорошее освещение. Горох любит солнечные места, где нет длительной тени.
  • Защита от ветра. Избегайте открытых участков, где сильный ветер может повредить растение.
  • Рыхлый грунт. Почва должна быть воздухопроницаемой и питательной.
  • Нейтральная или слабокислая почва. Гороху не подойдут слишком кислые или щелочные грунты.
  • Подходящие предшественники. Горох лучше всего растёт на участках, где в прошлом сезоне выращивали картофель, кукурузу или свёклу. Также допустима посадка после огурцов.

Что посадить рядом с горохом

После того как вы выбрали идеальное место для посадки гороха, стоит позаботиться о его "соседях". Отличным вариантом для междурядий станет горчица. Этот сидерат выполняет сразу несколько функций:

  • Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и питательной.
  • Защищает горох от вредителей, создавая естественный барьер против опасных насекомых.

Посадив горчицу в междурядьях, вы обеспечите гороху дополнительные преимущества и создадите оптимальные условия для его роста.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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