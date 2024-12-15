Секреты богатого урожая гороха: правильный участок и соседство

Выбор подходящего места для посадки гороха — важный шаг на пути к богатому и качественному урожаю. Если правильно подобрать участок, горох не только порадует обильным плодоношением, но и удивит сочными и вкусными горошинами.
Фото: commons.wikimedia.org by DenesFeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горох
Где сажать горох: основные критерии
Для достижения максимального урожая выберите участок, соответствующий следующим требованиям:
Хорошее освещение. Горох любит солнечные места, где нет длительной тени.
Защита от ветра. Избегайте открытых участков, где сильный ветер может повредить растение.
Рыхлый грунт. Почва должна быть воздухопроницаемой и питательной.
Нейтральная или слабокислая почва. Гороху не подойдут слишком кислые или щелочные грунты.
Подходящие предшественники. Горох лучше всего растёт на участках, где в прошлом сезоне выращивали картофель, кукурузу или свёклу. Также допустима посадка после огурцов.
Что посадить рядом с горохом
После того как вы выбрали идеальное место для посадки гороха, стоит позаботиться о его "соседях". Отличным вариантом для междурядий станет горчица. Этот сидерат выполняет сразу несколько функций:
Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и питательной.
Защищает горох от вредителей, создавая естественный барьер против опасных насекомых.
Посадив горчицу в междурядьях, вы обеспечите гороху дополнительные преимущества и создадите оптимальные условия для его роста.
Уточнения
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).