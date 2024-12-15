Секреты богатого урожая гороха: правильный участок и соседство

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор подходящего места для посадки гороха — важный шаг на пути к богатому и качественному урожаю. Если правильно подобрать участок, горох не только порадует обильным плодоношением, но и удивит сочными и вкусными горошинами.

Фото: commons.wikimedia.org by DenesFeri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Горох

Где сажать горох: основные критерии

Для достижения максимального урожая выберите участок, соответствующий следующим требованиям:

Хорошее освещение . Горох любит солнечные места, где нет длительной тени.

. Горох любит солнечные места, где нет длительной тени. Защита от ветра . Избегайте открытых участков, где сильный ветер может повредить растение.

. Избегайте открытых участков, где сильный ветер может повредить растение. Рыхлый грунт . Почва должна быть воздухопроницаемой и питательной.

. Почва должна быть воздухопроницаемой и питательной. Нейтральная или слабокислая почва . Гороху не подойдут слишком кислые или щелочные грунты.

. Гороху не подойдут слишком кислые или щелочные грунты. Подходящие предшественники. Горох лучше всего растёт на участках, где в прошлом сезоне выращивали картофель, кукурузу или свёклу. Также допустима посадка после огурцов.

Что посадить рядом с горохом

После того как вы выбрали идеальное место для посадки гороха, стоит позаботиться о его "соседях". Отличным вариантом для междурядий станет горчица. Этот сидерат выполняет сразу несколько функций:

Улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и питательной.

Защищает горох от вредителей, создавая естественный барьер против опасных насекомых.

Посадив горчицу в междурядьях, вы обеспечите гороху дополнительные преимущества и создадите оптимальные условия для его роста.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

